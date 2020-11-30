Запускається безліч процесів: лікар розвіяв популярний міф про температуру 37

Більшість людей впевнені в тому, що температуру до 38 градусів не потрібно збивати, бо організм бореться сам. Але ізраїльський лікар-анестезіолог Борис Бриль впевнений в іншому, таку температуру треба знижувати. За його словами, це найстаріший міф.

"У вас досі розповідають, що не потрібно знижувати температуру. Але вже 37 треба відразу знижувати", – підкреслив він "Обозревателю".

Теза про те, що нібито при підвищеній температурі організм краще бореться з вірусом, в корені невірний. Так вважає медик. Він повідомив, що в організмі запускається безліч процесів, які йому не потрібні.

"Вироблення імунних комплексів набагато вище при підвищеній температурі. При підвищеній температурі відбувається безліч процесів. Протікає вазоконстрикція (звуження просвіту кровоносних судин, – Ред.), запускаються компенсаторні процеси. Вони не потрібні", – сказав медик.

Борис Бриль підкреслив, що заяви лікарів про те, що не потрібно збивати температуру 37 - давно спростовані.

"80 років тому це вважалося правдою. Але немає жодного наукового доказу цієї теорії", – сказав доктор.

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