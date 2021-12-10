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Заборона пакетів в українських супермаркетах: який ще пластик і коли потрапить під табу

Автор: Володимир Костирін

В Україні запрацювала заборона на безплатні тонкі пластикові пакети в магазинах від 10 грудня - тепер одноразові кульочки перестали давати покупцям в торгових точках. В.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів про наступні обмеження на використання та реалізацію пластику.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Що тепер заборонено

В Україні 10 грудня набрав чинності закон, згідно з яким забороняється:

  • безплатне розповсюдження надтонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною менше ніж 15 мікрометрів);
  • тонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною від 15 до 50 мкм);
  • оксорозкладних пластикових пакетів.

При цьому є виняток: біорозкладні пакети та пластикові пакети розміром не більше, ніж 225х345х450 мм, що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їх можна використовувати в магазинах по 1 січня 2023 року.

Які інші види пакетів потраплять під табу

Чиновник зазначив, що 9 березня 2022 року запрацює другий етап обмежень - він стосуватиметься заборони на поширення в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг таких типів кульків:

  • надтонких пластикових пакетів із товщиною стінки менше ніж 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);
  • тонких пластикових пакетів зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
  • оксорозкладних пластикових пакетів.

Що ще буде заборонено та коли

Стрілець анонсував також заборону на надтонкі пластикові пакети, які є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса і продуктів з них, сипучих продуктів, льоду.

Ці обмеження запрацюють від 1 січня 2023 року.

У міністерстві зазначають, що на той час виробники, торговельні мережі повинні вже впровадити для них альтернативи.

Крім того, чиновник розповів про плани обмежити використання виробів з одноразового пластику:

  • соломинок,
  • одноразового посуду,
  • ватних паличок тощо.

"Тому що все це теж використовується всього 20-30 хвилин, а шкодитиме навколишньому середовищу і нам з вами ще сотні років", - розповів Стрілець.

Він також додав, що відмова від подібного пластику в Україні також буде впроваджуватися поступово, щоб люди "могли адаптуватися до змін".

Раніше ми розповідали, яка є альтернатива одноразовим пакетам у супермаркетах після їх заборони.

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пакетыМіністерство захисту навколишнього середовища