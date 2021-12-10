Заборона пакетів в українських супермаркетах: який ще пластик і коли потрапить під табу

Що тепер заборонено

В Україні 10 грудня набрав чинності закон, згідно з яким забороняється:

безплатне розповсюдження надтонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною менше ніж 15 мікрометрів);

тонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною від 15 до 50 мкм);

оксорозкладних пластикових пакетів.

При цьому є виняток: біорозкладні пакети та пластикові пакети розміром не більше, ніж 225х345х450 мм, що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їх можна використовувати в магазинах по 1 січня 2023 року.

Які інші види пакетів потраплять під табу

Чиновник зазначив, що 9 березня 2022 року запрацює другий етап обмежень - він стосуватиметься заборони на поширення в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг таких типів кульків:

надтонких пластикових пакетів із товщиною стінки менше ніж 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);

тонких пластикових пакетів зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

Що ще буде заборонено та коли

Стрілець анонсував також заборону на надтонкі пластикові пакети, які є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса і продуктів з них, сипучих продуктів, льоду.

Ці обмеження запрацюють від 1 січня 2023 року.

У міністерстві зазначають, що на той час виробники, торговельні мережі повинні вже впровадити для них альтернативи.

Крім того, чиновник розповів про плани обмежити використання виробів з одноразового пластику:

соломинок,

одноразового посуду,

ватних паличок тощо.

"Тому що все це теж використовується всього 20-30 хвилин, а шкодитиме навколишньому середовищу і нам з вами ще сотні років", - розповів Стрілець.

Він також додав, що відмова від подібного пластику в Україні також буде впроваджуватися поступово, щоб люди "могли адаптуватися до змін".