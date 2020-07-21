Заборона 5G в Україні: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом заборонити впровадження 5G в Україні через нібито вкрай негативний вплив технології на здоров'я людини. Документ на сайті президента зібрав необхідні 25 тисяч підписів і навіть більше.

Після цього глава держави відреагував на ініціативу.

Відповідь Зеленського опублікована на сайті президента України під електронною петицією № 22/092038.

"Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську

позицію", - розпочав глава держави, і далі пояснив, що впровадження 5G абсолютно не небезпечне для життя і здоров'я людей.

Як докази президент навів численні дослідження вчених про допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G і відповідні висновки Європейського парламенту.

Зазначається, що на сьогодні встановлений гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об'єктів, що працюють у діапазонах високих, ультрависоких, надвисоких і дуже високих частотах, а саме - в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц.

Дослідження Міжнародної комісії від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) вказують, що при дотриманні встановленого допустимого рівня електромагнітного випромінювання відсутня шкода здоров’ю людини від дії електромагнітних хвиль від 100 кГц до 300 ГГц незалежно від радіотехнології, яка використовується.

З'ясували, що через 5G немає жодної шкоди:

для електричної активності мозку,

нейроендокринної системи,

серцево-судинної системи,

нервової системи,

терморегуляції,

імунної системи,

крові

відсутній вплив на можливий розвиток онкологічних захворювань.

Крім того, немає жодних доказів, що підтверджують можливість 5G сприяти поширенню COVID-19 чи будь-якої іншої хвороби або інфекції.

Зеленський розповів, що доручив прем'єру та голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити "ґрунтовне опрацювання цієї петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей".

Також президент нагадав, що попри указ про забезпечення умов для впровадження 5G в Україні, відповідний план заходів на 2019-2020 роки щодо реалізації так і не був затверджений.

Раніше ми писали про те, що українці звернулися до Зеленського з дивним проханням щодо чіпування громадян.

Також повідомлялося, що вчені заспокоїли українців і розвіяли паніку через 5G.