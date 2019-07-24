Під Запоріжжям раптово помер ветеран АТО: йому було всього 37 років

В Запорізькій області в місті Мелітополь пішов з життя ветеран війни на Донбасі. Бійцю було всього 37 років. Віхляєв сергій помер 23 липня. Про його смерть повідомила прес-служба мерії Мелітополя.

Захисника Украиныпризвали до лав Збройних сил України по мобілізації в січні 2015 року. Він проходив службу в зоні проведення операції об'єднаних сил на посаді стрільця.

Демобилизировали Сергія Вихляева в жовтні 2016 року. Причини раптової смерті військового не повідомляються. Про дату похорону і місці поховання повідомлять пізніше, пишуть на сайті мерії.

Іллюстрація до новини mzd.com.ua)

Як ми раніше писали, український військовий, якого нагородили орденом "Народний герой", Віталій Борщ загинув. Про це повідомив один ветерана АТО Іван Коломацький на своїй сторінці в Facebook. У загиблого військового залишилася дружина і двоє дітей

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донеччині загинув герой-доброволець, який провів майже два роки в полоні.

А також розповідали про те, що у Харківській області помер боєць АТО, який пішов добровольцем в перші дні війни на Донбасі.