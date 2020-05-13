Під Запоріжжям в пологовому будинку стався жахливий випадок з породіллею і малюком: деталі скандалу

В Енергодарі Запорізької області в пологовому будинку розгорівся скандал. Молода жінка при пологах втратила дитину, а через півтора місяця померла сама. Коли рідні захотіли поховати породіллю з малюком, тіло дитини зникло з лікарні. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Олена потрапила в пологовий будинок на 8 місяці вагітності прямо з курсів англійської мови. У неї почалася кровотеча і був знижений тиск. Під час пологів малюка врятувати не вдалося, але лікарі обіцяли родичам, що з Оленою все буде добре.

Чоловік жінки Святослав Наумичев розповів, що після пологів у жінки виявили серйозні проблеми зі здоров'ям і її під'єднали до апарату ШВЛ. Потім її перевезли в обласну лікарню.

В Запоріжжі Олені провели кілька важких операцій, але їй ставало тільки гірше: вона втратила зір і залишилася фактично без нирок. На 43-й день у лікарні вона померла. Після її смерті рідні дізналися, що тіло новонародженого зникло з моргу.

У лікарні відмовляються коментувати інцидент.

"У пологовому будинку два лікаря. Вони не здатні надати необхідну невідкладну акушерську допомогу. У закладі немає операційної сестри... Хто поступає з кровотечею, треба швидко прооперувати, але це неможливо", – розповів акушер-гінеколог Микола Маєвський.

В правоохоронних органах почали розслідування стосовно медичної недбалості і наруги над тілом.

В Енергодарі пропало з лікарні тіло немовляти (відео: ТСН)

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