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Діти

Під Запоріжжям діти підпалили однолітка і транслювали в Instagram

Автор: Людмила Жукова

Підлітки вирішили влаштувати трансляцію трагедії в соцмережу

У Бердянську серед школярів стався кричущий випадок. Діти спеціально підпалили свого 12-річного однолітка і знімали те, що відбувається в Instagram. Жорстокі розваги закінчилися трагедією. Зараз хлопчик у реанімації перебуває там вже більше доби. У нього діагностовано 30% опіків тіла.

У Бердянському відділі поліції підтвердили трагедію, яка сталася 29 листопада. Про це повідомляє видання "Про Бердянськ".

Як повідомляють медики, у потерпілого опік площею близько 30% поверхні тіла. На даний момент правоохоронці встановлюють подробиці, а близькі підлітка в соціальних мережах шукають лікарські засоби, щоб допомогти йому.

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На сторінці дитини в Instagram залишилося 6-секундне відео, де він з ровесниками розпиває алкоголь і каже, що йому скоро вмирати. Судячи з усього, він знав, що збираються робити друзі.

Бердянську підлітки підпалили школяра

Як ми писали раніше, У дитячому садку села Веприн Радомишльського району Житомирської області вихователі та адміністрація дитячого садка влаштувала неабиякий буллінг щодо мами і сина.

Раніше ми повідомляли, що учень школи під Одесою порізав собі горло в коридорі школи. З'ясувалося, що вчитель хімії роками доводив школяра.

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