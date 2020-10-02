Обзивав дурним і тупим: вчитель роками доводив школяра, що порізав горло під Одесою

В Одеській області школяр порізав собі горло (колаж: РБК-Україна)

Батьки розповіли про знущання з боку вчителя хімії в Кілійському ліцеї №3

У справі про спробу самогубства 15-річного десятикласника з Кілійського ліцею №3 з'явилися вражаючі подробиці. Як виявилося, один з педагогів кілька років поспіль принижував хлопчика. Закінчилося це тим, що школяр під час уроку хімії вийшов у коридор і полоснув себе ножем по горлу.

На щастя, хлопця вдалося врятувати, лікарі провели хірургічне втручання. Тепер його фізичному здоров'ю нічого не загрожує, пише ТСН.

Причому буллінг з боку вчителя відчували й інші учні. А спроба самогубства хлопця не була спонтанною, адже він залишив дві записки, перш ніж полоснути себе.

Все сталося 30 вересня. Хлопець вийшов у коридор і порізав собі шию. Закривавленого підлітка побачила школярка і покликала на допомогу. І хоча в управлінні освіти мовчать про те, що було до НП, очевидно, він думав про самогубство не перший день. Адже ніж приніс з дому і залишив дві пояснювальні записки.

"Перша записка, скажімо так, загальні фрази. Друга записка, яка була написана, це проблеми з предметом", - розповів начальник відділу освіти Кілійської ОТГ Сергій Мергут.

А Павло Бойченко, голова Кілійської ОТГ, каже, що причина - атмосфера в класі, створена вчителем.

Рідні хлопця твердять, що проблеми з викладачем хімії у школяра вже кілька років. Хлопцеві предмет давався насилу, а вчитель замість допомоги тільки сміявся над ним.

"Казав, що тобі в 10 клас не потрібно йти, що ось такий ти дурний, тупий, навіщо ти взагалі заходиш у клас, якщо нічого не розумієш. Брат казав, я сидів і кожен раз знав, що він зараз звернеться до мене і у мене кожен раз щось всередині підстрибувало", - розповіла сестра учня.

І хоча рідні кілька разів приходили зі скаргами на педагога до директора і класному керівникові, ніхто нічого не робив. При цьому в школі стверджують, що ніхто більше на нього не нарікав.

Тим не менше, інші батьки кажуть, що це далеко не так.

"У мене дитина теж у дев'ятому класі, два тижні тому говорив, що він його постійно чіпає. Я кажу, син, почекай, приїде тато, зайдемо в школу", - розповіла мама іншого учня.

Зараз педагог відсторонений, а в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства.

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