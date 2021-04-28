У Запоріжжі вихователь тягнула дитину по землі: раніше вона забула її на вулиці

У Запоріжжі на території дитсадка №109 діти з вихователькою вийшли погуляти. Потім група пішла, але одного малюка вихователь забула на майданчику. Жінка повернулася за хлопчиком, схопила його і поволокла по землі.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

"У садочку поки ніяк не прокоментували цей інцидент", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Запоріжжі з вікна дитячого садка випала дитина, коли вихователі забули її і вийшли на вечірню прогулянку з іншими дітьми.

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