ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Запоріжжі матір довела 5-річного сина до крайнього виснаження: лікувала вазеліном

Запоріжжя, Четвер 03 вересня 2020 21:20
У Запоріжжі матір довела 5-річного сина до крайнього виснаження: лікувала вазеліном
У Запоріжжі матір довела сина до виснаження (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Запоріжжі горе-матір знущалася над своїм сином, але заперечує це

У Запоріжжі в лікарню потрапив п'ятирічний хлопчик у стані крайнього виснаження. Кирило дуже погано ходить і не виглядає на свої п'ять років. Худого, знесиленого з ранами на голові і висипом на тілі хлопчика привезли в лікарню. Таке з ним зробила його рідна мама.

Цього дня Вікторія, мати Кирила, спала на сходовій клітці. Такою її знайшли мешканці будинку і пішли в квартиру, де і виявили виснаженого хлопчика. Він був настільки знесилений, що не міг прокинутися.

А коли прийшов до тями, сказав, що хоче їсти.

Цікаво, що 43-річна мати-одиначка виглядає досить пристойно, як для горе-матері. В квартирі охайно, а холодильник забитий їжею.

Вона каже, що у хлопчика рідкісна хвороба, а лікарям вона не вірить. Тому вирішила лікувати сина сама, народними засобами і дієтами.

"Це мазі, примочки і вазелін. Все", - каже Вікторія.

Лікарі кажуть, що у дитини не було виснаження, але був важкий випадок атопічного дерматиту. Хвороба складна, системна, але виліковна. Хлопчику потрібно спеціальне харчування та постійний контроль показників організму.

Мати хлопчика добре знають сусіди. Вона має дві вищі освіти і працює вдома перекладачем. Але жінку сильно підкосила смерть обох батьків. З тих пір вона почала сильно пити.

Дитину жінці готові повернути, але за двох умов: коли їй стане краще, а Вікторія пройде лікування від алкогольної залежності.

У Запоріжжі матір довела дитину до виснаження

Раніше ми писали, що школярі місяцями знущалися над старенькою під Черніговом, але її врятували добрі люди.

Також повідомлялося, що у Дніпрі пес понівечив дівчинці обличчя, залишивши шрам на все життя.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся