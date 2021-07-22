У Запоріжжі директор гімназії захищала п'яного водія: кидалась на патрульних та кричала, що її ґвалтують (відео)

Так, подія сталася 20 липня. У мережі користувачі одразу впізнали директору місцевої 54 гімназії.

Як пише ТСН, у патрульній поліції розповіли, що легковик, який їхав зі смуги в смугу, зупинили близько опівночі.

За кермом автомобіля перебував 44-річний чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Однак, дути в драгер він категоричного відмовився.

Також на копів накинулась пасажирка, яка встала на захист кермувальника. Жінка погрожувала поліцейським та кричала, що її ґвалтують. Розбирання тривали близько двох годин.

Згодом водій заявив, що погано почувається, але медики проблем зі здоров'ям у нього не виявили. Врешті поліцейські на кермувальника склали протокол.

Окрім того, з жінкою обіцяють розібратися у мерії Запоріжжя. Там підтвердили, що вона педагог і така поведінка не припустима. Зараз вона у відпустці і рішення ухвалять, коли вона вийде на роботу.

Фото: жінка-педагог погрожувала патрульним (t.me/zaborzp)

У мережі користувачі відреагували на ситуацію.