RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Запоріжжі дівчинка реанімувала матір, у якої зупинилося серце

Автор: Тетяна Самарук

В Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала свою 35-річну маму, яка раптово знепритомніла і перестала дихати. В це момент дитина не розгубилась і зателефонувала до швидкої допомоги.

Увесь час поки медики їхали на виклик, дитина постійно перебувала на зв'язку з диспетчеркою і за її вказівками реанімувала маму, розповіли у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, саме завдяки тому, що дитина оперативно надала матері першу допомогу, жінку вдалось врятувати.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькому біля COVID-лікарні вишикувалася черга зі "швидких".

Також ми писали, що у Чернігівській області коронавірус забрав життя школяра.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачисердце