У Запоріжжі дівчинка реанімувала матір, у якої зупинилося серце

Так, саме завдяки тому, що дитина оперативно надала матері першу допомогу, жінку вдалось врятувати.

"Диспетчерка одразу направила на місце події найближчу бригаду та почала надавати рекомендації і увесь час залишалась на зв'язку (приблизно 11 хвилин) та надавала рекомендації по проведенню СЛР до приїзду бригади", - розповіли медики.

Зазначається, що 12-річна дівчинка виконувала усе сказане диспетчеркою швидкої і таким чином зберегла життя матері.

"Одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчерки дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат", - розповіли в медзакладі.

Потім після надання медичної допомоги, хвору у важкому стані госпіталізували до лікарні.

У Запоріжжі дитина врятувала мамі життя (facebook.com/AMBULANCEZP)