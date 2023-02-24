RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье "волонтер" обманул жену без вести пропавшего бойца ВСУ (фото)

Волонтер обманул жену военного ВСУ на тысячу долларов (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Запорожье псевдоволонтер решил "нажиться" на жене пропавшего без вести военного ВСУ. Он сказал женщине, что ее муж в плену, а он может его освободить. Однако для этого нужна большая сумма денег.

Об этом сообщают на сайте запорожского издания "Актуально".

Что известно о деле

В январе 2023 года в полицию Запорожья поступило заявление от жены без вести пропавшего военнослужащего ВСУ. Она заявила о том, что ее обманул незнакомый мужчина на сумму 550 долларов.

Конечно, женщина надеялась найти своего мужа, поэтому писала о нем в социальных сетях, на что и вышел мошенник. В августе прошлого года он позвонил по телефону и представился волонтером, который занимается поиском пропавших военных.

По его ложной информации, муж пострадавшей находится в исправительной колонии на территории РФ. Его якобы можно оттуда достать и переправить на территорию Украины, однако на это нужно 1000 долларов США.

Переписка мошенника с потерпевшей (фото: Национальная полиция)

Женщина не согласилась перевести одним платежом такую сумму, пока не будет уверена в предоставленной ей информации. Договорились о подписке в сумме 550 долларов.

Впоследствии у мошенника появлялись все новые отговорки и трудности. Все это привело к тому, что женщина поняла: имеет дело с мошенником.

Правоохранители открыли уголовное дело и установили, что к совершению уголовного правонарушения может быть причастен ранее судимый за совершение имущественных преступлений 37-летний житель Запорожья.

22 февраля в его квартире полицейские провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли мобильный телефон, планшет, 12 сим-карт разных операторов мобильной связи, 13 банковских карт разных банковских учреждений Украины, 4 карты памяти и блокнот с записями.

Вещи, найденные у псевдоволонтера во время обыска (фото: Национальная полиция)

Во время общения с правоохранителями мужчина признался в совершении мошеннических действий.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему превентивных мер. Также его личность проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Мошенника задержали правоохранители (фото: Национальная полиция)

Ранее мы рассказывали, как злоумышленники продают не существующие автозапчасти.

Читайте также, как ненастоящий полицейский в Киеве занимался вымогательством.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтеришахраїВооруженные силы Украиныпропал украинец