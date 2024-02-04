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В Запорожье переселенцы отдельных категорий могут получить помощь от Фонда Ахметова

Воскресенье 04 февраля 2024 17:37
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В Запорожье переселенцы отдельных категорий могут получить помощь от Фонда Ахметова В Запорожье переселенцы отдельных категорий могут получить помощь от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В "Зеленом центре Метинвест Запорожья" продолжается выдача гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда рината Ахметова.

Продуктовые наборы от фонда предназначены для вынужденных переселенцев из разных областей, которые не получали такую помощь в 2023 году и принадлежат к одной из категорий:

- многодетные семьи;

- одинокие мамы;

- пенсионеры;

– люди с инвалидностью.

В каждом наборе: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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