В Запорожье переселенцы отдельных категорий могут получить помощь от Фонда Ахметова

Продуктовые наборы от фонда предназначены для вынужденных переселенцев из разных областей, которые не получали такую помощь в 2023 году и принадлежат к одной из категорий:

- многодетные семьи;

- одинокие мамы;

- пенсионеры;

– люди с инвалидностью.

В каждом наборе: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU