В Запорожье из-за опасной инфекции умер 8-летний ребенок

Отмечается, что при госпитализации ребенку установили диагноз менингококковой инфекции, и было срочно начато лечение. Однако болезнь "имела молниеносное течение", и малыша спасти не удалось.

Медики обращают внимание, что с момента заболевания ребенка до обращения за медицинской помощью прошло 5 суток.

Трагический случай произошел в Запорожье на прошлой неделе.

Опасность менингококковой инфекции

Это тяжелое бактериальное инфекционное заболевание имеет разные клинические проявления: от бессимптомного носоглоточного носительства до тяжелых форм с высокой летальностью.

"Тяжесть клиники нарастает очень быстро и может носить молниеносный характер", - говорится в сообщении.

Как можно заразиться

В основном источником инфекции являются носители возбудителя, которые выделяют менингокки во внешнюю среду, при этом не имеют воспалительных изменений в носоглотке.

Зараза распространяется воздушно-капельным путем. Так, возбудитель передается с каплями слизи во время кашля, чихания, разговора.

В семьях, где возник случай менингококковой инфекции, риск заражения других членов ее возрастает в 400-800 раз, обращают внимание врачи.

Кто в зоне риска

Медики объясняют, что менингококковые инфекции являются тяжелыми, преимущественно детскими заболеваниями.

Высокий уровень заболеваемости среди детей до 1 года.

Как распознать болезнь

Основными клиническими признаками менингококковой инфекции являются менингит и сепсис.

Начинается менингит обычно остро, с резкого озноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов.

Среди характерных симптомов называют общую слабость, боль в глазных яблоках, затем появляется головная боль - она нарастает быстро, становится разлитой и изнурительной. Также возникает рвота.

"Типичная поза больного - он лежит на боку с откинутой назад головой и подогнутыми к животу коленями", - рассказали медики.

Также отмечается, что для маленьких детей тревожным признаком является отказ от еды.

Менингококковый сепсис характеризуется и лихорадкой.

Характерная геморрагическая сыпь, что обычно появляется на первые сутки заболевания, является основным клиническим признаком, который позволяет распознать менингококцемию. Такая сыпь может быть в виде "звездочек" разной величины - от ярко-красного до темно-красного или фиолетового оттенка.

Какое лечение

Менингококковая инфекция лечится обычными антибактериальными препаратами. При этом медики обращают внимание, что учитывая быстрое течение заболевания, оптимальными сроками диагностики считаются первые 12 часов после начала болезни.

"Рациональное лечение, начатое в эти сроки, позволяет спасти жизнь пациента, приводит к выздоровлению больных и определяет благоприятный прогноз. Поэтому крайне важно в случае менингококковой инфекции немедленное обращение за медицинской помощью. Здесь действительно - промедление смерти подобно", - подчеркивают врачи.