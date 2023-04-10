У Запоріжжі через небезпечну інфекцію померла 8-річна дитина

Зазначається, що при госпіталізації дитині встановили діагноз менінгококової інфекції, і терміново було розпочато лікування. Проте хвороба "мала блискавичний перебіг", і малюка врятувати не вдалося.

Медики звертають увагу, що з моменту захворювання дитини до звернення за медичною допомогою минуло 5 діб.

Трагічний випадок стався у Запоріжжі минулого тижня.

Небезпека менінгококової інфекції

Це тяжке бактеріальне інфекційне захворювання має різні клінічні прояви: від безсимптомного носоглоткового носійства до тяжких форм із високою летальністю.

"Тяжкість клініки наростає дуже швидко та може мати блискавичний характер", - йдеться у повідомленні.

Як можна заразитися

В основному джерелом інфекції є носії збудника, які виділяють менінгокки у зовнішнє середовище, при цьому не мають запальних змін у носоглотці.

Зараза поширюється повітряно-краплинним шляхом. Так, збудник передається з краплями слизу під час кашлю, чхання, розмови.

У сім'ях, де виник випадок менінгококової інфекції, ризик зараження інших членів її зростає у 400-800 разів, звертають увагу лікарі.

Хто в зоні ризику

Медики пояснюють, що менінгококові інфекції є тяжкими, переважно дитячими захворюваннями.

Високий рівень захворюваності серед дітей віком до 1 року.

Як розпізнати хворобу

Основними клінічними ознаками менінгококової інфекції є менінгіт та сепсис.

Починається менінгіт зазвичай гостро, з різкого ознобу та підвищення температури тіла до 38-40 градусів.

Серед характерних симптомів називають загальну слабкість, біль в очних яблуках, потім з'являється головний біль - він наростає швидко, стає розлитим та виснажливим. Також виникає блювота.

"Типова поза хворого - він лежить на боці з відкинутою назад головою і приведеними до живота колінами", - розповіли медики.

Також наголошується, що для маленьких дітей тривожною ознакою є відмова від їжі.

Менінгококовий сепсис характеризується і лихоманкою.

Характерна геморагічна висипка, що зазвичай з'являється на першу добу захворювання, є основною клінічною ознакою, яка дозволяє розпізнати менінгококцемію. Така висипка може бути у вигляді "зірочок" різної величини - від яскраво-червоного до темно-червоного або фіолетового відтінку.

Яке лікування

Менінгококова інфекція лікується звичайними антибактеріальними препаратами. При цьому медики звертають увагу, що з огляду на швидкий перебіг захворювання оптимальними термінами діагностики вважаються перші 12 годин після початку хвороби.

"Раціональне лікування, розпочате в ці терміни, дає змогу врятувати життя пацієнта, призводить до одужання хворих та визначає сприятливий прогноз. Тому вкрай важливим у випадку менінгококової інфекції є негайне звернення за медичною допомогою. Тут дійсно - зволікання смерті подібно", - наголошують лікарі.