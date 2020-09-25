Записку в Стіні Плачу в Єрусалимі можна тепер залишити онлайн: як це працюватиме

Жорсткий карантин у всьому світі істотно змінив життя мільйонів людей. У вересні суворі обмеження торкнулися жителів Ізраїлю, а також багатьох туристів, які відвідували цю країну в період між святами Рош ха-Шана (18 вересня) і Йом Кіпур (28 вересня).

В цей період юдеї за традицією відвідували в Єрусалимі знамениту Стіну Плачу, де залишали свої записки з проханнями до Бога. Однак у 2020 році здійснити задумане не вийде, оскільки Ізраїль знову пішов на жорсткий карантин через зростання захворюваності. Єврейське агентство "Сохнут" створило спеціальний сайт, на якому можна буде залишити Богові віртуальне послання для знаменитої Стіни Плачу.

Сайт Стіни Плачу буде доступний декількома мовами: англійською, французькою, російською, іспанською та івриті.

"У цьому році до свята ми не зможемо зібратися всі разом, тому Єврейське Агентство допоможе доставити ваші побажання до Єрусалиму, попри на відстань! Ми пропонуємо вам надіслати свої бажання, а ми подбаємо про те, щоб вони були доставлені до Стіни Плачу. Хорошого запису! Єврейське агентство для Ізраїлю", - йдеться на сайті.

Форма звернення дуже проста – потрібно вказати ім'я, прізвище і написати своє побажання або прохання. Як пообіцяв голова Єврейського агентства Іцхак Герцог, всі записки з молитвами та побажаннями будуть доставлені до Стіни Плачу і вкладені серед її каменів.

У "Сохнуті" розповіли, що в отриманих записках люди моляться про те, щоб пандемія закінчилася. Також люди хочуть, щоб карантин закінчився, і сім'ї могли знову зустрітися зі своїми рідними.

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