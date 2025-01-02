Запеченная курица с яблоками: рецепт блюда для изысканного ужина

Запеченная курица - сытный и вкусный ужин, как на праздник, так на каждый день. А разнообразят вкус курицы яблоки и мандарины, которые нередко остаются после Нового года.

О том, как готовить запеченную курицу с яблоками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачно UA".

Что нужно для запеченной курицы

Для того, чтобы приготовить запеченную курицу по-домашнему, понадобятся такие продукты:

курица - 1 шт.

картофель - 1 кг

яблоки (среднего размера) - 6 шт.

мандарины - 2 шт.

растительное масло - 5 ст. л.

чеснок - 6 зубчиков

майонез - 3 ст. л.

приправа к курице - 3 ч. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить запеченную курицу

Чтобы приготовить запеченную курицу, сперва птицу нужно подготовить к фаршировке. Тщательно вымойте курицу, проверив кожицу на наличие перьев.

Обрежьте лишний жир, а также кожицу над копчиком птицы - там содержится копчиковая железа с маслом. Во время термической обработки это вещество выделяет неприятный запах. Также можно обрезать крайнюю фалангу крыльев - они часто пережариваются.

Как срезать копчиковую железу курицы (скриншот / Смачно UA)

После этого положите курицу в большую миску, присыпьте солью и залейте холодной водой. Оставьте птицу на 2 часа - за это время из мяса выйдет лишняя кровь.

Тем временем приготовьте маринад для блюда. Для этого нужно смешать майонез и приправу для курицы. Почистите чеснок, пропустите его через пресс и добавьте к соусу.

Подготовьте гарнир и начинку для курицы. Помойте и почистите картофель, нарежьте его на четыре части, смажьте маслом, подсолите и поперчите.

Яблоки нужно почистить от плодоножки и зернышек, нарезать на широкие ломтики. Мандарины нужно тщательно почистить от кожуры, а затем разделить на ломтики.

Как запекать курицу с яблоками (скриншот / Смачно UA)

Слейте с курицы жидкость, еще раз промойте птицу и слегка обсушите бумажными полотенцами. Смажьте курицу маринадом снаружи и изнутри; нафаршируйте птицу примерно половиной яблок и мандаринами. Чтобы начинка не выпала, соедините шкурку курицы с помощью зубочисток.

Положите курицу на застеленный фольгой противень для выпекания и обложите оставшимися яблоками и картофелем. Накройте курицу фольгой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

После этого уменьшите температуру 180 градусов и готовьте курицу еще в течение 50-60 минут. Время выпекания может увеличиваться в соответствии с особенностями духовки, поэтому обязательно проверьте курицу на готовность.