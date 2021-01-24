Ці запахи говорять про серйозні хвороби: тіло подає важливі сигнали

Лікар назвав запахи, які говорять про серйозні хвороби (Колаж РБК-Україна)

Різні захворювання починають проявлятися іноді тільки за допомогою різних запахів, які виходять від людини. Як стверджують лікарі, деякі аромати можуть сигналізувати про те, що потрібно швидше сходити до лікаря, а деякі – що пора викликати швидку допомогу.

Німецький лікар Астрід Ердтманн розповів, які запахи говорять про розвиток серйозних хвороб і на що потрібно звернути пильну увагу. Про це повідомляє MedikForum.

Тонзиліт

Дихання з рота може стати солодким, що говорить про запалення глоткової та піднебінних мигдалин. Запах викликають бактерії. Додаткові ознаки: утруднення ковтання, стомлюваність, головний біль.

Хвороби печінки

Такі проблеми говорять про себе металічним присмаком у роті, а від шкіри може розповсюджуватися запах аміаку. Він виникає природним чином, коли організм розщеплює білок. Здорова печінка зазвичай перетворює його в сечовину, а ось хвора не в змозі впоратися зі складним процесом. Додаткові ознаки: втома, втрата працездатності, занадто швидке насичення під час їжі.

Цистит

Якщо сечовипускання стає болючим, а запах сечі посилюється, то є ризик розвитку інфекції сечових шляхів. Концентрований запах сечі викликають бактерії, що провокують гнильні процеси в сечі.

Діабет

Запах ацетону або рідини для зняття лаку з рота говорить про розвиток діабету першого типу. Чим сильніший запах, тим більше ймовірність розвитку діабетичної коми. Неприємний аромат з'являється, коли організм через брак інсуліну починає виробляти енергію з жиру - ацетон є побічним ефектом.

Запалення шлунка

Відрижка починає пахнути перебродившими фруктами й основна причина - запалення шлунка викликає виділення занадто великої кількості шлункового соку. Може також з'явитися відчуття тиску та переповнення у верхній частині живота.

Проблеми зі щитоподібною залозою

Якщо ваша нічна сорочка пахне оцтом, коли ви прокидаєтеся, то це говорить про гіпотиреоз (зниження активності щитоподібної залози). Такий стан часто буває у жінок від 40 до 50 років. Також може бути сильна втома, чутливість до холоду, збільшення ваги, пригнічений настрій, випадання волосся, запор, бліда та суха шкіра.

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