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Ці запахи говорять про серйозні хвороби: тіло подає важливі сигнали

Неділя 24 січня 2021 16:23
Ці запахи говорять про серйозні хвороби: тіло подає важливі сигнали
Лікар назвав запахи, які говорять про серйозні хвороби (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Різні захворювання починають проявлятися іноді тільки за допомогою різних запахів, які виходять від людини. Як стверджують лікарі, деякі аромати можуть сигналізувати про те, що потрібно швидше сходити до лікаря, а деякі – що пора викликати швидку допомогу.

Німецький лікар Астрід Ердтманн розповів, які запахи говорять про розвиток серйозних хвороб і на що потрібно звернути пильну увагу. Про це повідомляє MedikForum.

Тонзиліт

Дихання з рота може стати солодким, що говорить про запалення глоткової та піднебінних мигдалин. Запах викликають бактерії. Додаткові ознаки: утруднення ковтання, стомлюваність, головний біль.

Хвороби печінки

Такі проблеми говорять про себе металічним присмаком у роті, а від шкіри може розповсюджуватися запах аміаку. Він виникає природним чином, коли організм розщеплює білок. Здорова печінка зазвичай перетворює його в сечовину, а ось хвора не в змозі впоратися зі складним процесом. Додаткові ознаки: втома, втрата працездатності, занадто швидке насичення під час їжі.

Цистит

Якщо сечовипускання стає болючим, а запах сечі посилюється, то є ризик розвитку інфекції сечових шляхів. Концентрований запах сечі викликають бактерії, що провокують гнильні процеси в сечі.

Діабет

Запах ацетону або рідини для зняття лаку з рота говорить про розвиток діабету першого типу. Чим сильніший запах, тим більше ймовірність розвитку діабетичної коми. Неприємний аромат з'являється, коли організм через брак інсуліну починає виробляти енергію з жиру - ацетон є побічним ефектом.

Запалення шлунка

Відрижка починає пахнути перебродившими фруктами й основна причина - запалення шлунка викликає виділення занадто великої кількості шлункового соку. Може також з'явитися відчуття тиску та переповнення у верхній частині живота.

Проблеми зі щитоподібною залозою

Якщо ваша нічна сорочка пахне оцтом, коли ви прокидаєтеся, то це говорить про гіпотиреоз (зниження активності щитоподібної залози). Такий стан часто буває у жінок від 40 до 50 років. Також може бути сильна втома, чутливість до холоду, збільшення ваги, пригнічений настрій, випадання волосся, запор, бліда та суха шкіра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у дітей виявили симптом COVID-19, який можна сплутати іншою хворобою.

А також розповідали про те, що лікарі назвали причини появи болю в тілі без температури, які потребують допомоги негайно.

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