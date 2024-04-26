Сэкономят время и найдут свежие идеи. 7 программ, которые смогут заменить ChatGPT

Из-за широкого использования ChatGPT во всем мире он может перегружаться, что приводит к длительному времени ожидания, прежде чем он снова станет доступен для использования. Кроме того, у него возникают проблемы с созданием длинных структурированных фрагментов кода. Его знания также ограничены 2021 годом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших приложениях, которые смогут заменить вам ChatGPT.
При подготовке материала использовались следующие источники: Semaphoreci, Backlinko.
Chatsonic использует те же языковые модели, что и ChatGPT - GPT 3,5 и GPT-4. Однако, в отличие от простого копирования самого популярного чат-бота, этот сервис предлагает дополнительные функции.
В отличие от ChatGPT, который не имеет доступа к интернету и не способен получать актуальные данные в режиме реального времени, Chatsonic подключен к сети и может предоставлять дополнительную информацию из Google при необходимости.
Кроме того, ChatGPT не может генерировать изображения, в то время как Chatsonic использует API нейросетей Stable Diffusion и DALL-E для создания картинок по запросу. Пользователи могут также использовать голосовые команды вместо текстового ввода, и сервис предлагает несколько уровней качества работы.
Бесплатная версия Chatsonic предоставляет ограниченный набор токенов, который можно расширить с помощью платной подписки, стоимость которой начинается от 19 долларов в месяц.
Chatsonic (фото: Zapier)
YouChat использует модели GPT 3,5 и GPT-4 и в основном имеет те же функции, что и чат-боты от OpenAI.
Он может не только отвечать в стиле ChatGPT, но и выступать в качестве поисковика, предоставляя список ссылок на проиндексированные веб-страницы.
Однако в бесплатной версии YouChat ограничен возможностями модели GPT-3.5, которая не может точно описывать события, произошедшие после 2021 года. Если вам нужна комбинация поисковой системы и чат-бота, то YouChat стоит обратить на себя внимание.
Платная версия системы основана на модели GPT-4 и предлагает более глубокие ответы на сложные вопросы. Также в подписке за 10 долларов в месяц доступна поддержка Stable Diffusion XL для быстрого создания качественных изображений прямо в чате.
YouChat (фото: Google)
Для тех, кто ищет альтернативу ChatGPT, доступна система Perplexity, которая объединяет поисковую функцию с ответами на основе модели от OpenAI. По своим возможностям этот сервис в настоящее время находится примерно на одном уровне с ChatGPT, поскольку разработчики используют модифицированную версию GPT с дополнительными функциями.
Perplexity способен запоминать контекст предыдущих вопросов и ответов, что позволяет вести диалог с чат-ботом, выбирать различные режимы или стили ответов. Пользователи могут настроить сервис, указав свою сферу деятельности, а также интересы или хобби.
По запросам Perplexity генерирует текст с ссылками, которые могут быть использованы для проверки утверждений. Это удобный гибрид, который лучше всего работает на английском языке, но также поддерживает множество других.
Подписка на Perplexity за 20 долларов в месяц позволяет использовать модель GPT-4 для всех ответов и справляться со сложными вопросами по различным темам.
Perplexity (фото: Medium)
Copilot от GitHub специализируется на автоматическом расширении и дополнении программного кода, помогая программистам ускорить процесс работы. Он предлагает добавление вариантов и дополнение небольших участков или целых функций в режиме реального времени, а также улучшение уже написанного кода.
Сервис использует модель GPT-4 и был обучен на миллионах строк кода. Copilot совместим со всеми популярными средами разработки, такими как Visual Studio, Neovim, VS Code и JetBrains. В него также добавлена поддержка голосовых команд, позволяющая разработчикам быстро задавать запросы на естественном языке.
Кроме того, инструмент способен анализировать и предоставлять пояснения к чужим кодовым блокам. Стоимость Copilot составляет 10 долларов в месяц для частных лиц и 19 долларов за пользователя в месяц для организаций.
GitHub Copilot (фото: Amit Merchant)
Gemini (бывший Bard) построен на современной, основанной на исследованиях модели большого языка (LLM), которая представляет собой организованную и обновленную версию PaLM2.
С момента своего первого выпуска в Gemini было несколько обновлений. Однако в свое время он получил основное обновление, в результате которого теперь программа оснащена "самой функциональной моделью", разработанной Google.
Это обновление даже заставило некоторых людей считать Gemini лучшей альтернативой GPT-4, поскольку он даже превзошел ChatGPT 3.5.
Во время теста его предложения по анализу кода и отладке были просто блестящими. Теперь он может понимать, объяснять и генерировать сложные коды с четкими пояснениями. Gemini основан на глубоких знаниях Google о надежных источниках информации.
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OpenAI Playground - это скорее демонстрационная версия ChatGPT, но снабженная множеством функций, которые можно легко настраивать. Его нейронная сеть больше, чем у ChatGPT, что делает его более продвинутым инструментом для разработчиков.
OpenAI Playground позволяет настраивать различные параметры, такие как тип модели, штраф за частоту, количество токенов, загрузка предустановок и т. д. Все это делает его идеальным местом для разработчиков, чтобы протестировать технологию искусственного интеллекта перед ее интеграцией в приложение или веб-сайт.
OpenAI Playground также точно и эффективно отвечает на вопросы, связанные с программированием. Однако есть одно основное ограничение: он не является полностью бесплатным.
При доступе вы получаете бесплатный пробный кредит в размере 18 долларов, который вы используете при обращении к искусственному интеллекту. Бесплатный кредит истекает, когда вы его исчерпаете или через 3 месяца. После этого вам потребуется приобрести дополнительные кредиты для доступа к площадке.
OpenAI Playground (фото: Medium)
Microsoft Copilot выделяется своей способностью сканировать интернет и предоставлять актуальные результаты со ссылками на источники для дополнительного чтения.
Он также автоматически генерирует дополнительные подсказки при задавании вопросов. Кроме того, он работает на базе GPT-4, генерирует фрагменты кода и поддерживает создание изображений на лету, что очень полезно для разработчиков.
Однако есть ограничение: в одной сессии доступно только 30 подсказок. Поэтому вы часто можете обнаружить необходимость установки нескольких сессий.
Microsoft Copilot доступен бесплатно.
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Напомним, что ChatGPT теперь имеет собственное тело, которое может свободно общаться с людьми.
У нас также есть материал о том, как правильно составить запрос к ChatGPT, чтобы получить самый лучший ответ.