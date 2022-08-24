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Ці способи допоможуть заморозити гриби на зиму, щоб зберегти їх смак і аромат

Як правильно заморожувати гриби (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Гриби - це завжди смачно. Якщо ви збираєте або купляєте гриби, то варто зробити запаси на зиму. Для того, щоб вони точно не зіпсувалися, найкраще їх заморозити.

Який основний принцип заморожування - читайте нижче.

Для сирої заморозки підходять маслюки, боровики, опеньки, лисички, печериці, білі. Такі грибочки після розморожування збережуть аромат, будуть тримати форму і прикрасять будь-яку страву.

Так, перед тим як помістити дари лісу на полицю морозильної камери, їх слід очистити від бруду.

Мити гриби не рекомендується, варто взяти щітку або губку для миття посуду. Гриби легко вбирають воду, яка в процесі заморожування стане льодом у морозилці.

Однак, якщо забруднення значні, допускається сполоснути гриби під проточною водою, проте замочувати їх не варто.

Щоб заморозити грибочки, зовсім не обов’язково піддавати їх додатковій обробці у вигляді смаження чи варіння.

Можна розсортувати їх за розміром: маленькі заморожувати повністю, тоді як великі гриби краще розрізати.

Перекласти гриби варто в пакети або контейнери для заморожування і покласти у морозилку. Зазначимо, якщо гриби все ж таки потрапили під воду, викладіть їх одним шаром на обробну дошку і заморозьте. Після цього складіть їх разом.

Це допоможе уникнути злипання грибів.

Додамо, якщо ви не хочеш ризикувати і побоюєтесь сирих грибів, можна перед заморожуванням їх трохи проварити. Найкраще таким способом заморожувати свіжі гриби, які втратили форму і гарний зовнішній вигляд.

Раніше ми повідомляли, як правильно збирати гриби та не отруїтися.

Також ми писали, що в Україні грибами з лісу вже отруїлися 19 людей.

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