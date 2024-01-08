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Вместо почки - "мешок с инфицированной мочой": во Львове спасли мальчика с опасным образованием

Во Львове спасли мальчика с опасным недугом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи успешно удалили разрушенную почку пятилетнему Давиду из Тернополя. Он попал в больницу после продолжительной борьбы со сложной патологией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Первого медицинского объединения Львова.

Как появилась болезнь

Проблемы со здоровьем Давидка начались, когда ему было три года. Тогда во время планового УЗИ врачи не обнаружили здоровой левой почки на том месте, где она должна быть.

Через два месяца постоянных обследований медики заметили, что левая почка мальчика сморщена. Орган полностью атрофировался, уменьшился в размере и переставал производить мочу и фильтровать ее.

Также врачи заметили, что на месте почки начало формироваться новообразование.

Со временем патология начала сопровождаться болью, а общее состояние мальчика значительно ухудшилось.

Через некоторое время врачи поставили точный диагноз - терминальный гидронефроз слева, что привело к образованию мешка с инфицированной мочой вместо почки.

Детали операции

Во Львове медики решили провести операцию мальчику, чтобы удалить разрушенный орган.

Известно, что папа мальчика - защитник, который вернулся с фронта, чтобы быть рядом с сыном во время операции.

Вмешательство осуществлялось с помощью робота-хирурга Да Винчи. Через три небольших отверстия хирурги успешно удалили зараженный орган.

После операции Давид быстро восстанавливается, он мечтает стать военным, как и его отец.

Во Львове успешно удалили разрушенную почку мальчику (фото: facebook.com/1tmolviv)

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