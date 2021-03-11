Весняна хвиля коронавірусу може стати катастрофою: вчений попередив про небезпеку
Весняна хвиля коронавірусу в Україні може проходити до кінця травня, а її пік опаде на початок квітня. Кількість заражених щодоби може досягти 40 тисяч осіб.
Про небезпеку нової хвилі розповів НАН кандидат біологічних наук Володимир Галицький.
"Висновки засновані на даних вивчення розвитку епідемії протягом весни-літа минулого року в країнах Північної півкулі і протягом літа-осені минулого року в країнах південної півкулі. Ми встановили, що весняна хвиля епідемії зумовлена сезонним відновленням експресії основного вірусного рецептора - ангіотензин-перетворюючого ферменту (ферменту) -2 (ACE-2) - з початком зростання світлого дня. Причому велика кількість цього рецептора експресується саме епітелієм легенів. Відповідно, відбувається різке (у сотні разів) зростання сприйнятливості, а легенева тканина стає основним об'єктом вірусної атаки", - попередив Галицький.
За словами вченого, темпи вакцинації в країні невеликі, а весняна хвиля може стати катастрофою.
"Інтенсивне проведення щеплень могло б перешкодити стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, в цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже низькі", - зазначив експерт.
Вчений радить громадянам уникати поїздок у громадському транспорті утриматися від відвідування масових заходів, спортзалів, розважальних закладів, закладів харчування. Загалом уникати контактів, без яких можна обійтися, носити респіратори зі ступенем захисту FFP3 і захисні окуляри і по можливості - вакцинуватися.
Нагадаємо, раніше інфекціоніст розповів, як працює Astrazeneca, кого не можна вакцинувати і кому щеплення - обов'язкове.