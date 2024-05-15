Железодефицитная анемия: как понять, что организму не хватает микроэлемента

Железо - важный минерал, необходимый организму для выработки красных кровяных телец. По оценкам, до 1,5 миллиарда человек в мире имеют дефицит железа. А дефицит железа является самой распространенной причиной анемии.
О том, что такое железодефицитная анемия и ее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Health, Минздрав, UNICEF.
Есть несколько видов анемий, среди которых и железодефицитная. Железодефицитная анемия - это состояние, которое возникает, когда в крови уменьшается количество эритроцитов или гемоглобина, который помогает эритроцитам транспортировать кислород от легких к остальному телу.
Поэтому при анемии в крови содержится меньшее количество кислорода, чем при норме, что имеет отрицательные последствия.
При этом виде анемии такое состояние обусловлено именно дефицитом железа, микроэлемента, входящего в состав гемоглобина - белка внутри эритроцитов.
Однако железо требуется и для нормальной работы щитовидной железы, эндокринной системы, мышц, а также поддержания иммунитета, процесса деления клеток и синтеза ДНК.
Поэтому при дефиците железа, кроме возникновения анемии, нарушаются процессы обмена веществ и страдает организм в целом.
Уровень железа в организме может снижаться по нескольким причинам. Железодефицитная анемия может возникнуть при потере крови из-за обильных менструаций или недостаточного количества железа в своем рационе.
Риск развития железодефицитной анемии имеют и те, кто соблюдают веганскую и вегетарианскую диету, доноры крови, спортсмены, кормящие женщины и беременные.
Другая причина - неспособность усваивать железо должным образом из-за основных заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника и целиакия (автоиммунная болезнь тонкой кишки).
Симптоматика железодефицитной анемии имеет характерные признаки вследствие недостаточного количества кислорода в организме. Однако существуют определенные симптомы, которые встречаются реже.
К распространенным симптомам анемии относятся:
Важно отметить, что некоторые симптомы железодефицитной анемии могут являться симптомами других серьезных заболеваний.
Усталость и слабость могут быть симптомами анемии (фото: Freepik)
В частности, боль в груди, одышка и учащенное сердцебиение могут являться признаками сердечных заболеваний. Поэтому при таких симптомах лучше обратиться к врачу и получить надлежащий диагноз.
Редкие симптомы железодефицитной анемии
Хотя последующие симптомы менее распространены, железодефицитная анемия также может поражать кожу, волосы, нервную и иммунную системы.
К другим редким симптомам относятся:
Симптомы анемии у детей
Младенцы и дети обычно имеют более скрытые симптомы дефицита железа. Если не лечить железодефицитную анемию, то она может привести к задержке развития. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание у детей:
Симптомы анемии при беременности
Симптомы беременности и железодефицитной анемии во многом совпадают. В некоторых случаях бывает трудно определить, есть ли усталость, одышка, учащенное сердцебиение или странное влечение к еде следствием обычных симптомов беременности или железодефицитной анемии.
Растущий плод нуждается в железе, а это может привести к истощению запасов железа в организме будущей мамы.
Кроме того, беременность может ограничить количество железа, получаемого с пищей, из-за тошноты или пищевой аллергии во время беременности.
Профилактика анемии предполагает сбалансированный рацион - однако, это не только продукты, богатые железом, но и продуты, богатые белком и витамином C (киви, цитрусовые), которые способствуют лучшему усвоению железа.
Сбалансированный рацион - профилактика железодефицитной анемии (иллюстрация: Freepik)
Лучше усваивается гемовое железо - то, которое содержится в продуктах животного происхождения, в частности, в курице, утке, печени и субпродуктах, говядине, баранине, креветках, консервированных морепродуктах и рыбе из семейства лососевых.
В продуктах растительного происхождения железо содержится в картофеле, тыквенных и подсолнечных семенах, фасоли и чечевице, шпинате, пастернаке, кураге, изюме, миндале, овсянке и томатах.
Кроме этого, важно не употреблять чрезмерно чай, кофе, какао и молоко - их составляющие могут препятствовать усвоению железа.
К тому же плановый анализ крови помогает отслеживать изменения уровня гемоглобина и предугадать вероятность анемии.
Несмотря на то, что сбалансированное питание поддерживает уровень железа и останавливает развитие легкой стадии анемии, поднять низкий уровень железа только с помощью продуктов невозможно.
Поэтому при симптомах железодефицитной анемии необходимо обратиться к врачу для назначения лечения, а не начинать его самостоятельно, покупая диетические добавки.
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