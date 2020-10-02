Все залито водою, ноутбуки пасажирів зіпсовані: Укразалізниця потрапила в новий скандал (відео)

У поїзді Укрзалізниці стався інцидент - затопило цілий вагон, і пасажири скаржаться на зіпсовані цінні речі та техніку. Ексцес стався у вагоні поїзда №063 поїздом сполученням Харків - Київ, де вночі 2 жовтня раптово почався потоп.

За словами пасажирки, яка їхала в 13-му вагоні, о п'ятій ранку вона прокинулася від шуму і побачила, що в кожному купе стоїть вода. Про це жінка повідомила Telegram-каналу "Труха".

Також вона зняла на відео наслідки такого затоплення.

У результаті були зіпсовані взуття і сумки, речі та електроприлади.

"На питання, чому не підняли людей і не повідомили про інцидент і хто буде нести відповідальність за те, що трапилося і зіпсоване майно, провідник і начальник поїзда нічого не відповідали", - скаржиться вона.

Жінка також розповіла, що співробітники УЗ "по-тихому" намагалися все прибрати.

Відео: У поїзді Укрзалізниці через потоп у пасажирів були зіпсовані техніка та цінні речі

Також вона зазначила, що в сусідньому купе їхала галаслива п'яна компанія та розважалася пів ночі.

"Природно без блювоти не обійшлося, загадили весь туалет", - обурюється пасажирка і висловила думку, що це і могло стати причиною потопу.

За фактом НП у поїзді жінка зверталася на гарячу лінію Укрзалізниці, де отримала відповідь, що інцидент зафіксований.

"Як будуть реагувати на це - не відомо. Не хотілося б залишити це просто так, адже зіпсовані цінні речі, ноутбуки, фен, одяг...", - каже пасажирка.

Відео: У поїзді Укрзалізниці стався потоп

Раніше повідомлялося, що влітку Укрзалізниця вляпалася в гучний скандал через потоп у поїзді, де пасажири "скупалися", не доїхавши до моря.

Нагадаємо, нещодавно в поїзді Укрзалізниці сталася кривава бійка, після чого було вирішено провести медичний огляд всіх працівників поїзної бригади на стан алкогольного сп'яніння.