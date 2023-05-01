Остались только собаки и руины. Как выглядит сейчас курортная Затока под Одессой

Курорт Затока или как его называют местные Бугаз - был ежегодным центром скопления туристов с мая по октябрь. Купальный сезон, при условии теплой погоды, открывали уже в начале мая и последние отдыхающие уезжали от теплого моря в конце сентября. Последними покидали Затоку дачники, хотя были и такие, кто жил у моря практически круглый год.

Как сейчас выглядит Затока в Одесской области и будет ли в 2023 году возможность там отдохнуть - читайте в материале ниже.

Затока - жемчужина у моря

Именно так, потому что именно в Затоке отдыхали украинцы, а до 2014 года - поляки, россияне, молдаване и белорусы. Этот курортный городок считался самым популярным направлением у моря, где можно было найти жилье и отдых на любой вкус и кошелек.

За последние годы отели и базы отдыха в Затоке и окрестных поселках сильно поднялись в цене, а соответственно - вырос уровень и качество отдыха. До полномасштабного вторжения цены в "высокий сезон" (июль-август) порой превышали стоимость путевки в Турцию и Египет.

Однако после 24 февраля 2022 года все изменилось. И сейчас Затока напоминает город-призрак. Немногочисленные фото и видео, которые появляются в интернете, навевают сравнение с опустевшей Припятью.

Как выглядит Затока сейчас

В сети появилось видео разрушенных баз отдыха в Затоке. Его опубликовал Юрий Руденя на своей странице в Facebook.

"Апокалипсис. Никого нет, здесь никто не живет. Бесконечные собаки, ни одного человека, ни одного магазина нет", - так описал ситуацию автор видео.

И действительно - на кадрах видео видно, что собаки бросились к машине, услышав шум мотора.

Раньше местным собакам в курортном поселке жилось хорошо - их подкармливали владельцы многочисленных точек, магазинов, кафе. А еще собаки любили туристов - те всегда с ними делились едой.

Уже второй год нет ни владельцев кафе, ни туристов. Даже местные жители, у которых там собственные дачи и дома для отдыха, которые ранее сдавались в аренду, не рискуют появляться в Затоке.

Все пляжи закрыты с начала войны - акватория моря вся заминирована, чтобы не допустить высадки вражеских войск на побережье. А снаряды, которые пускали с российских кораблей, до сих пор дрейфуют в Черном море. В прошлом году было три смертельных случая - люди нарушали запрет и шли купаться в море.

За 2022 год Затока и окрестные курортные поселки несколько раз попадали под ракетные обстрелы. Россияне целились по мосту, которые связывает основную трассу из Одессы с Затокой.

Но досталось не только курортному городку, но всем базам отдыха поблизости. При этом российские военные утверждали, что на базах отдыха якобы размещали украинских военных.

Как выглядит сейчас Затока (фото: facebook.com)

Только в июле было разрушено более 70 домов и повреждены 15 баз отдыха. Сгорели магазины, кафе, торговые павильоны - не менее 100 торговых точек.

В августе очередной ракетный удар уничтожил еще 7 баз отдыха и около 20 частных домов. Не говоря уже о том, что люди не могут поддерживать в надлежащем состоянии свои дачи и дома - находиться в этой местности небезопасно.

Будет ли сезон в 2023 году?

В этом году курортного сезона в Затоке тоже не будет. Во-первых, в Затоке все еще очень опасно - как на суше из вероятности новых обстрелов, так и на море - из-за мин. Военные уже уведомили власти Одессы, что в области будет запрещен курортный отдых.

Во-вторых, те владельцы дач и домиков для отдыха, которые не уехали, не рискнут принимать гостей. А очень многие уехали - кто в саму Одессу, а кто и совсем выехал из региона. Часть людей выехала в западные области Украины или за границу еще в самом начале войны и до сих пор не вернулась.

В-третьих, в поселке закрыт почти весь бизнес - от маленьких кафе до крупных супермаркетов. И открывать торговые точки владельцы не планируют - нет смысла, не для кого. Кто может и кто вынужден был остаться, пытается удерживать на плаву то, что у них есть - в надежде на скорую победу.

Как выглядит сейчас Затока (фото: facebook.com)

Как рассказали для Styler несколько владельцев магазинов и домиков отдыха, в 2023 году они не будут принимать туристов. Более того, один сейчас с семьей находится в Киеве и возобновлять работу в курортном поселке не планирует до окончания войны.

"Я могу только молиться, чтобы мои магазины и кафе уцелели. Мы же уезжали туда в мае и находились там всей семьей до середины октября. Нет смысла сейчас туда ехать - там ни бизнеса нет, ни безопасности, ни даже отдыха на даче. Дай Бог нам дожить до победы и восстановить все, что было", - рассказал Сергей.

"Я увезла детей подальше от войны и сейчас в Германии. Муж остался в Украине, защищает нашу страну. За дачей под Затокой присматривают родственники из Одессы. И я постоянно их прошу не ездить туда без надобности - она очень близко к мосту, это опасно. Мы каждый год принимали десятки гостей, многие стали нам друзьями. Мы еще не знаем, что будем делать после победы - возможно, придется завязать с этим бизнесом", - призналась владелица домика для отдыха Наталья.