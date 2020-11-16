Заламували руки і били: на українському матчі поліція "відметелила" фанатів

На футбольному матчі Верес-Волинь стався конфлікт "ультрас" і поліції. Гра проходила за 56 кілометрів від Рівного в селищі Млинів. В кінці змагання футбольні фанати "Волині" вибігли на поле і закидали його димовими шашками. Правоохоронці негайно відреагували і "скрутили" порушників порядку.

Як повідомляють "Волинські новини", деяким фанатам поліція грубо заламувала руки і одягла наручники. Все це відбувалося на землі. На захист своїх шанувальників прийшов голкіпер "Вереса" Богдан Когут, тренер луцької команди Юрій Вірт. Вони просили "копів" не застосовувати силу і відпустити фанатів.

На кадрах відео можна подивитися, як одного вболівальника жорстко б'ють кийками на землі представники поліції. Все це супроводжується гучними криками інших учасників конфлікту.

"Мужики, не бийте! Що ж ви робите", - чується на футбольному полі.

На футбольному матчі кийками поліція побила фанатів

Відзначимо, що в коментарях до відео дії поліції підтримали. Люди вважають, що фанати не повинні були порушувати порядок.

Неадекватних потрібно ставити на місце.

Правильно і зробили, вони явно порушували порядок, так і треба.

Мені складно уявити, щоб у моєму дитинстві такі ло*и вибігли на футбольне поле.

Стадо дикунів, мені соромно що таке відбувається в моїй країні, це не Європа, це Сомалі!

Як ми писали раніше, в Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.