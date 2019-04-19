Хто в зал пустив божевільну? Волочкова зганьбилася на концерті Пугачової

Анастасія Волочкова стала посміховиськом в мережі, через виступ на концерті Пугачової
Анастасія Волочкова оскандалилася на концерті Алли Пугачової. Скандальна балерина несподівано піднялася на сцену під час святкового концерту Примадонни в Кремлівському палаці.
Балерина в брючному костюмі вибігла на сцену під час виконання пісні Пугачової "Счастье напоказ" - ця композиція є іронією над самокоронованими естрадними виконавцями і "королевами" соціальних мереж - і двічі сіла на шпагат.
Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)
Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)
Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)
Зазначимо, що відео з ювілейного концерту Пугачової в Instagram поділилася сама балерина.
"Артисти нашої естради останнім часом міряються масштабами проектів і грошима. Та й не тільки цим, вибачте... Але подію, на якій мені пощастило побувати, я не можу назвати шоу... Це був спектакль легенди Алли Пугачової, яка всим життям довела, що їй, на відміну від інших артистів, не потрібні декорації і мішура! У цьому концерті був грандіозний контент!.. У цій виставі була драма її життя, яку нікому з нас не під силу не просто пройти і пережити, а вистояти! В цьому і велич Алли Борисівни", - написала Волочкова.
Волочкова і Пугачова (instagram.com/volochkova_art)
У той же час глядачі розкритикували не тільки Волочкову, яка "в жовтому бовталася по сцені", але і весь концерт Пугачової за "скотське ставлення".
Нагадаємо, що Анастасію Волочкову висміяли за абсурдний фотошоп, який вона застосувала на своїй фотографії з відпочинку на Мальдівах.