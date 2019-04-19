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Хто в зал пустив божевільну? Волочкова зганьбилася на концерті Пугачової


Анастасія Волочкова стала посміховиськом в мережі, через виступ на концерті Пугачової

Анастасія Волочкова оскандалилася на концерті Алли Пугачової. Скандальна балерина несподівано піднялася на сцену під час святкового концерту Примадонни в Кремлівському палаці.

Балерина в брючному костюмі вибігла на сцену під час виконання пісні Пугачової "Счастье напоказ" - ця композиція є іронією над самокоронованими естрадними виконавцями і "королевами" соціальних мереж - і двічі сіла на шпагат.

Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)

Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)

Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)

Зазначимо, що відео з ювілейного концерту Пугачової в Instagram поділилася сама балерина.

"Артисти нашої естради останнім часом міряються масштабами проектів і грошима. Та й не тільки цим, вибачте... Але подію, на якій мені пощастило побувати, я не можу назвати шоу... Це був спектакль легенди Алли Пугачової, яка всим життям довела, що їй, на відміну від інших артистів, не потрібні декорації і мішура! У цьому концерті був грандіозний контент!.. У цій виставі була драма її життя, яку нікому з нас не під силу не просто пройти і пережити, а вистояти! В цьому і велич Алли Борисівни", - написала Волочкова.

Волочкова і Пугачова (instagram.com/volochkova_art)

У той же час глядачі розкритикували не тільки Волочкову, яка "в жовтому бовталася по сцені", але і весь концерт Пугачової за "скотське ставлення".

  • Узгоджений вихід нормандської кобили Насті на сцену. Що це було? Хто в зал пустив божевільну?
  • І тут Волочкова, що зображає курча-переростка, однією своєю появою здатна опошлити що завгодно! Це їй не "Цип-цип, мої курчатка" у жовтому балахоні граблями махати. Костюмчик, до речі, і тут відповідав.
  • Номер з клоунадою. Саме місце для Волочкової. Пищить, як щеня, від захвату лапи і господині лиже, що їй дали позадирати ногу на сцені Кремлівського палацу. Посміховисько.
  • Мені здається, що її покликали, щоб поржати чисто?
  • Парад виродків.
  • Одна думає, що ще може співати, інша думає, що може танцювати...
  • Якось аж ніяково за обох... Навіщо Пугачовій цей концерт? При всій моїй повазі до колишніх заслуг, зараз-то голосу немає зовсім. А вже Волочкова на сцені і зовсім безглуздо виглядає.

Нагадаємо, що Анастасію Волочкову висміяли за абсурдний фотошоп, який вона застосувала на своїй фотографії з відпочинку на Мальдівах.

Раніше Волочкова зізналася, що втратила дитину через стрес.

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