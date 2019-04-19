Кто в зал пустил невменяемую? Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой

Анастасия Волочкова оскандалилась на концерте Аллы Пугачевой. Скандальная балерина неожиданно поднялась на сцену во время праздничного концерта Примадонны в Кремлевском дворце.

Балерина в брючном костюме выбежала на сцену во время исполнения Пугачевой песни "Счастье напоказ" - эта композиция является иронией над само коронованными эстрадными исполнителями и "королевами" социальных сетей - и дважды села на шпагат.

Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)

Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)

Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)

Отметим, что видео с юбилейного концерта Пугачевой в Instagram поделилась сама балерина.

"Артисты нашей эстрады в последнее время меряются масштабами проектов и деньгами. Да и не только этим, простите... Но событие, на котором мне посчастливилось побывать, я не могу назвать шоу... Это был спектакль легенды Аллы Пугачевой, которая всей жизнью доказала, что ей, в отличие от других артистов, не нужны декорации и мишура! В этом концерте был грандиозный контент!.. В этом спектакле была драма ее жизни, которую никому из нас не под силу не просто пройти и пережить, а выстоять! В этом и величие Аллы Борисовны", - написала Волочкова.

Волочкова и Пугачева (instagram.com/volochkova_art)

В то же время зрители раскритиковали не только Волочкову, которая "в желтом бултыхалась по сцене", но и весь концерт Пугачевой за "скотское отношение".

Согласованный выход нормандской лошади Насти на сцену. Что это было? Кто в зал пустил невменяемую?

И тут Волочкова, изображающая цыпленка-переростка, одним своим появлением способная опошлить что угодно! Это ей не "Цып-цып, мои цыплятки" в желтом балахоне граблями махать. Костюмчик, кстати, и тут соответствовал.

Номер с клоунадой. Самое место для Волочковой Пищит, как щенок, от восторга и лапы хозяйке лижет, что ей дали позадирать ногу на сцене Кремлевскго дворца. Посмешище.

Мне одной кажется, что ее позвали, чтобы поржать?

Парад уродов.

Одна думает, что еще может петь, другая думает, что может плясать...

Как-то прям неловко за обеих... Зачем Пугачевой этот концерт? При всем моем уважении к былым заслугам, сейчас-то голоса нет совсем. А уж Волочкова на сцене и вовсе нелепо выглядит.

Напомним, что Анастасию Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп, который она применила на своей фотографии с отдыха на Мальдивах.

Ранее Волочкова призналась, что потеряла ребенка из-за стресса.