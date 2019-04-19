Кто в зал пустил невменяемую? Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой

Анастасия Волочкова стала посмешищем в сети из-за выступления на концерте Пугачевой
Анастасия Волочкова оскандалилась на концерте Аллы Пугачевой. Скандальная балерина неожиданно поднялась на сцену во время праздничного концерта Примадонны в Кремлевском дворце.
Балерина в брючном костюме выбежала на сцену во время исполнения Пугачевой песни "Счастье напоказ" - эта композиция является иронией над само коронованными эстрадными исполнителями и "королевами" социальных сетей - и дважды села на шпагат.
Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)
Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)
Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)
Отметим, что видео с юбилейного концерта Пугачевой в Instagram поделилась сама балерина.
"Артисты нашей эстрады в последнее время меряются масштабами проектов и деньгами. Да и не только этим, простите... Но событие, на котором мне посчастливилось побывать, я не могу назвать шоу... Это был спектакль легенды Аллы Пугачевой, которая всей жизнью доказала, что ей, в отличие от других артистов, не нужны декорации и мишура! В этом концерте был грандиозный контент!.. В этом спектакле была драма ее жизни, которую никому из нас не под силу не просто пройти и пережить, а выстоять! В этом и величие Аллы Борисовны", - написала Волочкова.
Волочкова и Пугачева (instagram.com/volochkova_art)
В то же время зрители раскритиковали не только Волочкову, которая "в желтом бултыхалась по сцене", но и весь концерт Пугачевой за "скотское отношение".
Напомним, что Анастасию Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп, который она применила на своей фотографии с отдыха на Мальдивах.
Ранее Волочкова призналась, что потеряла ребенка из-за стресса.