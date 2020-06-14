ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коли закінчиться криза і скільки втратить Україна: аналітики дали прогноз

STYLERЖиття    14.06.2020 - 09:55
Коли закінчиться криза і скільки втратить Україна: аналітики дали прогноз
Криза в Україні - коли закінчиться і що буде далі (фото: pixabay.com)

Експерти здивували неоднозначними думками

Чергове ослаблення карантину в Україні почалося 10 червня. Робота баз відпочинку, готелів, культурних закладів і спортзалів відновилася. У світовій економіці також помітні позитивні тенденції. Наприклад, зростання багатьох фінансових ринків і поступове відновлення ціни на нафту і газ.

Справді подібні новини означають позитивні тенденції виходу зі світової кризи? Відповідями на подібні питання поділився голова департаменту корпоративного аналізу Олександр Мартиненко, передає "Сьогодні".

"Ми бачимо, що деякі країни послаблюють карантин, є великий оптимізм на фінансових ринках, деякі індекси вже практично впритул наблизилися до допандемічних рівнів. Питання – наскільки такий оптимізм обґрунтований, що буде далі? Ми бачимо зі свого боку, що досі не все так однозначно. Глобальну економіку чекає досить нерівномірне і важке відновлення", - прокоментував аналітик.

За словами аналітика, прогнози та оцінки щодо ВВП продовжують погіршуватися. Згідно з даними ICU, існує ймовірність того, що навіть у 2021 році до докризового рівня економіка не повернеться.

За попередніми розрахунками Міністерства економіки, в Україні за чотири місяці ВВП впав приблизно на 5%. Чи чекає українців відновлення тенденції зростання або ситуація продовжить погіршуватися?

Фахівці припускають, що за підсумками року відбудеться падіння ВВП до 6,7%. Однак у 2021 році очікується поліпшення ситуації. Наступний рік, на думку експертів, покаже зростання ВВП на 5,7%.

Нагадаємо, що карантин вбив сотні тисяч підприємств.

Раніше ми також повідомляли, що у Львові підприємці вийшли на протест через карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України кризис
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся