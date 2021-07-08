"Закінчився препарат": у РФ подружжю замість вакцини від коронавірусу вкололи воду (відео)

У Росії в Калузькій області медсестра вколола пацієнтам воду для ін'єкцій замість вакцини від коронавірусу.

Як розповіла медсестра, це сталося через відсутність вакцини.

"У Жуковській ЦРЛ медсестра злякалася повідомити пацієнтові, який був родичем лікаря тієї ж установи, що другий компонент вакцини від коронавірусу закінчився. Він ідентичний першому і був уже, мабуть, використаний", - прокоментував ситуацію губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Окрім того, він зазначив, що спроба підмінити вакцину водою, не залишилася непоміченою.

На відео можна побачити, що жінка зізналася в скоєному.

Так, сімейну пару вакцинували, а медсестру відправили у відпустку. Також губернатор додав, що на роботу вона, швидше за все, не повернеться. Тепер всі пункти вакцинації будуть проінспектовані.