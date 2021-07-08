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"Закінчився препарат": у РФ подружжю замість вакцини від коронавірусу вкололи воду (відео)

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Росія, Четвер 08 липня 2021 21:50
"Закінчився препарат": у РФ подружжю замість вакцини від коронавірусу вкололи воду (відео) Колаж РБК-Україна: у російській лікарні замість вакцини від коронавірусу вкололи воду
Автор: Тетяна Самарук

У Росії в Калузькій області медсестра вколола пацієнтам воду для ін'єкцій замість вакцини від коронавірусу.

Відео зізнання медсестри з'явилось у Telegram-каналі "Mash".

Як розповіла медсестра, це сталося через відсутність вакцини.

"У Жуковській ЦРЛ медсестра злякалася повідомити пацієнтові, який був родичем лікаря тієї ж установи, що другий компонент вакцини від коронавірусу закінчився. Він ідентичний першому і був уже, мабуть, використаний", - прокоментував ситуацію губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Окрім того, він зазначив, що спроба підмінити вакцину водою, не залишилася непоміченою.

На відео можна побачити, що жінка зізналася в скоєному.

Так, сімейну пару вакцинували, а медсестру відправили у відпустку. Також губернатор додав, що на роботу вона, швидше за все, не повернеться. Тепер всі пункти вакцинації будуть проінспектовані.

Раніше ми повідомляли, що потрібно для того, аби отримати міжнародний COVID-сертифікат.

Також більш як 1 млн людей в Україні повністю вакциновані від COVID.

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Вакцина Коронавірус Вакцинація
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