Як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни: прості кроки

Після 24 лютого багато українців змушені були змінити місце проживання. Частина - втратили зв'язок з сімейними лікарями через свій від'їзд або від'їзд лікаря.
Як укласти декларацію з сімейним лікарем розповіли українцям у МОЗ.
Якщо ви переїхали в інше місто або область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, можна звернутися в найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно.
Якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, і ви втратили з ним зв'язок, можна укласти нову декларацію з іншим лікарем.
Для цього з собою потрібно мати:
Лікар заповнює декларацію в електронній формі і обов'язково повинен її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо в декларації немає помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнту, інший - в медичній установі.
При цьому, де б пацієнт не обирав лікаря – у державній лікарні, приватному центрі або серед ФОП – порядок заповнення та подання однаковий.
Послуги, передбачені програмою медичних гарантій, будуть як і раніше безкоштовними.
Наприклад, безкоштовно можна отримати огляд і консультацію лікаря первинної медичної допомоги, зробити аналіз крові або кардіограму, пройти вакцинацію, передбачену Національним календарем щеплень, отримати рецепти за програмою "Доступні ліки" або направлення до вузьких спеціалістів і т. д.
Нагадаємо, що експерти розповіли, хто може під час війни звернутися до лікаря без декларації.
Також ми писали, що антибіотики в Україні продавати за рецептом.