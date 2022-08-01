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Як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни: прості кроки

Як укласти декларацію з лікарем (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після 24 лютого багато українців змушені були змінити місце проживання. Частина - втратили зв'язок з сімейними лікарями через свій від'їзд або від'їзд лікаря.

Як укласти декларацію з сімейним лікарем розповіли українцям у МОЗ.

Коли не потрібно укладати нову декларацію

Якщо ви переїхали в інше місто або область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, можна звернутися в найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно.

Якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, і ви втратили з ним зв'язок, можна укласти нову декларацію з іншим лікарем.

Для цього з собою потрібно мати:

  • оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та / або його законного представника;
  • оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження дитини, якщо укладаєте декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі і обов'язково повинен її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо в декларації немає помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнту, інший - в медичній установі.

При цьому, де б пацієнт не обирав лікаря – у державній лікарні, приватному центрі або серед ФОП – порядок заповнення та подання однаковий.

Які послуги безкоштовні

Послуги, передбачені програмою медичних гарантій, будуть як і раніше безкоштовними.

Наприклад, безкоштовно можна отримати огляд і консультацію лікаря первинної медичної допомоги, зробити аналіз крові або кардіограму, пройти вакцинацію, передбачену Національним календарем щеплень, отримати рецепти за програмою "Доступні ліки" або направлення до вузьких спеціалістів і т. д.

Нагадаємо, що експерти розповіли, хто може під час війни звернутися до лікаря без декларації.

Також ми писали, що антибіотики в Україні продавати за рецептом.

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