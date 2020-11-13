Я заклеював вікно ковдрами: військовий розповів, як лікують COVID-19 в армії

Військовий розповів про страшні умови лікування COVID-19 в армії (Колаж РБК-Україна)

Військовому не дали машину, щоб поїхати в лікарню і ізолювали в моторошне приміщення

Сержант 93-ої ОМБР Володимир Остапенко розповів, що проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації в Старичах Львівської області. Коли у нього з'явилися перші симптоми коронавірусу, в частині не знайшлося машини, щоб відвести його на тестування в найближчу лікарню.

Остапенко приїхав в Старичі ще в кінці жовтня і після приїзду він звернувся в медпункт зі скаргами на нездужання. Медики сказали, що нічого страшного, у нього проста акліматизація. Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Потім я перестав відчувати запахи, і почав підозрювати, що у мене коронавірус. Я пішов у медпункт, щоб вибити машину, поїхати здати тест. Але нічого не вийшло – і в результаті ми з хлопцями поїхали здавати тести власним коштом, мужики нас відвезли", - розповів Остапенко.

У той час, поки у військового були симптоми, і він намагався домовитися про машину, він проживав в одному приміщенні з іншими військовими та це нікого не хвилювало. А через два дні йому повідомили, що результат тесту позитивний.

Проте і на цей раз "машини не було" і він знову своїм ходом поїхав у лікарню, щоб отримати консультацію та призначення лікаря.

"Після повернення мене розмістили в медпункті. У медпункті було нормально. Лікар – молодший сержант – відразу сказав, що я буду жити один, що хлопців з іншими симптомами переселять. Але через дві години він прийшов і сказав, що мене переселять. Куди – він не знає. І тоді мене відвели в цю кімнату", - розповів сержант.

Фото: censor.net

Його ізолювали в кімнату в старому будинку і як розповів Остапенко, там були протяги та в туалеті був відсутнє світло.

"У цьому приміщенні було дуже холодно, були протяги. Зараз я трохи облаштовуюсь тут. Принаймні, вже "заклеїв" вікно їхніми ковдрами. Вікно дуже старе. В туалеті немає світла. З місцевим лікарем, молодшим сержантом, ми спілкуємося у Viber. За фактом – я один раз йому написав", - повідомив військовий.

За його самопочуттям там ніхто не спостерігав, і за весь час хвороби, сатурацію йому ніхто не вимірював. Медикаменти, які йому призначив міський лікар, Остапенко частково купив сам.

"У мене постійний головний біль. Але, як розповіла одна з родичок, їй в лікарні вдома сказали, що це нормально", - додав солдат.

За станом на 13 листопада Володимира Остапенко перевели назад в медпункт частини.

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