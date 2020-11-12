ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українка "рознесла" 5-зірковий готель Єгипту через економію на безпеці відпочивальників

Четвер 12 листопада 2020 20:28
Українка "рознесла" 5-зірковий готель Єгипту через економію на безпеці відпочивальників
Відпочинок в Єгипті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українська туристка поскаржилася на сервіс в готелі Єгипту

Єгипетський п'ятизірковий готель Sunrise Arabian Beach в Шарм-ель-Шейху потрапив у скандал. Під час пандемії при повному завантаженні відпочивальниками керівництво готелю зменшило кількість ресторанів, що працюють, з 8 до 1. Це призвело до тисняви та підвищення ризику зараження коронавірусною інфекцією.

Мешканка Києва Нінель Комарова також поскаржилася на обмежений асортимент страв і антисанітарію в готелі. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Приходиш в ресторан готелю і наче ти якийсь заводської їдальні: людей багато, столи не встигають дезінфікувати, сервірування ніякого, можете уявити - столові прилади лежать просто у відкритому доступі на багаторазовій серветці. Пил, бризки туристів, що проходять, все безперешкодно летить і осідає на вилках, ножах", - написала українка, яка вирушила на відпочинок разом з чоловіком і дочкою.

Українка &quot;рознесла&quot; 5-зірковий готель Єгипту через економію на безпеці відпочивальників

Готель в Єгипті (фото: facebook.com/Нінель Комарова)

Також вона зазначила, що персонал готелю не дотримується маскового режиму, тобто маски є, але вони приспущені і фактично нічого не дають.

В аеропорту всі туристи робили тест на COVID-19. Але результати приходять на наступний день. І до цього часу всі приїжджі гуляли по готелю і спілкувалися з людьми. Пізніше з'ясувалося, що в однієї туристки тест був позитивним і тільки після цього її відправили на самоізоляцію в номер.

"А чоловік цієї пані, ходить по готелю і з усіма спілкується. І увага, за 10 доларів, хтось з персоналу дозволив їй вийти погуляти і купатися. Жах!!! "- додала Нінель.

Українка &quot;рознесла&quot; 5-зірковий готель Єгипту через економію на безпеці відпочивальників

Готель в Єгипті (фото: facebook.com/Нінель Комарова)

Також в готелі немає у вільному доступі ні масок, ні антисептиків і відсутня доступна медична допомога. Лікар готелю приймає тільки за окрему плату і лише 2 години на день.

Страховка, в яку крім нещасного випадку входить і допомога при зараженні COVID-19, не покриває консультації і надання першої медичної допомоги.

Нагадаємо, у Черкасах жінка народжувала під дверима лікарні через коронавірус.

Раніше лікар-інфекціоніст повідомила, що пацієнти стали інакше переносити коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Єгипетотдых за границей

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся