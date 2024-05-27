На Закарпатье продолжается "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова для детей и подростков, пострадавших от войны

Каждый "Кемп" - это возможность оздоровиться, отдохнуть, овладеть навыками блоггера и получить квалифицированную психологическую помощь по преодолению травм войны. В смене уже вторично принимают участие дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть на Родину. Фонд первым оказал комплексную помощь этим детям, нуждающимся в особом внимании и поддержке.

"Блогер Кэмп" всегда проходит весело и полезно. В первые дни весенней смены молодые гости детского лагеря познакомились с командой Фонда, получили фирменные футболки и посетили первые занятия с квалифицированными психологами. Дети плавали в бассейне, занимались физическими упражнениями и играли на открытом воздухе.

Дети приняли участие в командообразующих упражнениях – тимбилдинге. Профессионально-тематическое направление изменений лагеря выбрано не случайно - "Блогер Кемп" ориентирован на знакомство детей с миром профессий, мастер-классы от представителей интересных профессиональных направлений, полезные упражнения и новые знания, которые помогут выбрать дело своей мечты в будущем.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" прошла интерактивная лекция-презентация практического гайда-плаката "10 шагов на пути к профессии своей мечты", разработанного специалистами Фонда специально для подростков, которая поможет молодежи выстроить собственный алгоритм к успеху.

Участники весенней смены отправились в поход в живописный закарпатский лес, а затем охотно приобщились к веселой дискотеке. А каждый вечер перед сном в "Кемпе" проходит "свеча": подведение итогов дня в уютном дружеском кругу с зажженной свечой, которую передают друг другу.

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https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam .

Фонд Рината Ахметова на постоянной основе предоставляет украинской молодежи возможность сделать самостоятельные шаги в будущее: проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе. За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.