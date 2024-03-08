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На Закарпатье врач насиловал пациентов, когда они были под действием препаратов: все жертвы - мужчины

В Иршаве врач насиловал пациентов-мужчин (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Иршаве Закарпатской области врач насиловал своих пациентов, пока они были под действием препаратов. Медика "застукал" во время одного из таких поступков коллега.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение местного журналиста Виталия Глаголы в Telegram.

Врач на рабочем месте давал своим пациентам препараты, от которых они либо теряли сознание, либо не понимали, что происходит вокруг. Во время действия препарата медик совершал действия сексуального характера в отношении пациента и снимал это на камеру телефона.

О преступной деятельности врача стало известно в конце февраля. Его во время одного из таких поступков разоблачил коллега. После этого врача уволили из медицинского учреждения. Как утверждает еще один местный журналист Роман Келемен, многие из коллектива знали о таких действиях своего коллеги, но молчали.

После обращения одного из потерпевших в полицию было открыто уголовное производство. Во время процессуальных действий у него обнаружили несколько сотен интимных фото и видео пациентов. Почти все жертвы насильника – мужчины.

Фото и видео врач хранил в телефоне. Он ставил обнаженных мужчин на аватарку их номеров, и когда ему звонили пациенты – высвечивались фото непристойного поведения врача с пациентом.

Только за январь он сделал около 260 фотографий сексуального надругательства над пациентами. Пока известно уже о шести пострадавших, но их может быть значительно больше.

В пресс-службе полиции рассказали, что врачу сообщено о подозрении. Ему грозит лишение свободы до 12 лет.

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