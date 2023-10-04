Сок или кислота? На Закарпатье девушка выпила напиток в кафе и обожгла язык и желудок

Детали скандала

На видео с камер наблюдения ресторана можно увидеть, как официантка несет заказ за столик, две бутылки напитка и стаканы. Девушка делает несколько глотков и в слезах выбегает.

"Это была какая-то кислота", - рассказал муж пострадавшей Виктор Шванда.

22-летняя Екатерина Пухниченко - это его супруга, сейчас она в реанимации с обожженным языком, пищеводом и желудком. Сам мужчина получил более легкие ожоги, так как выпил из стакана совсем немного.

В заведении уверяют, что напиток был в заводских бутылках и их в кафе никто не открывал.

"Открыла блок, он был полностью закрыт. Взяла оттуда две бутылочки и принесла людям. Любой сок, кроме литрового, подается людям в закрытом виде и отдельно подается стакан", - сообщила официантка из заведения.

Муж пострадавшей тоже подтвердил, что бутылки были закрыты.

Что говорить производитель

В компании, производящей сок из бузины - все опровергают.

"Никакой ошибки с нашей стороны не может быть. Во время технологического изготовления этой продукции невозможно изготовить одну банку отдельно. Если бы это была серийная ошибка, она бы давно уже выплыла", - рассказал директор компании по производству напитка Ярослав Фуглевич.

По его словам, продукцию реализуют не только в Украине, но и в Европе и Соединенных Штатах. Она имеет сертификаты качества.

Потерпевшие супруги обратились в полицию, там открыли производство. Теперь пара ждет результатов экспертизы тех же бутылок, из которых они пили.