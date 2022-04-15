Закарпатська паска за старовинним рецептом: готуємо справжню українську смакоту

Інгредієнти

Опара:

молоко - 1 л

дріжджі - 100 г

цукор - 2 ст. л.(від загальної кількості)

борошно - 10 ст. л.(від заг. кількості)

Здоба:

яйця - 5 шт.

масло 82% - 300 г

сіль - 1 ч. л.

цукор - 300 г

ванільний цукор - 2 пакетика по 16 г

мед - 50 г г

горілка - 1 ст. л.

борошно - 1 кг 900 г

олія - 100 мл

сухофрукти - 500 г

Покрокове приготування

Готуємо опару. В миску виливаємо літр ледь теплого молока. Додаємо розкришені пресовані дріжджі, цукор. Перемішуємо до розчинення дріжджів і цукру. Додаємо борошно, замішуємо тісто "як на млинці". Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на 40 хвилин.

Для здоби з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, мед, розтоплене масло. Змішуємо міксером до однорідності. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.

Додаємо здобу до опари, поступово додаємо просіяне борошно (у три етапи). Додаємо горілку, щоб паска швидко не черствіла.

Вимішуємо добре тісто - хвилин 15-20. Під час замішування додаємо олію. Так воно не прилипатиме.

Ділимо тісто на дві частини і кладемо в дві миски, змащуємо олією і накриваємо плівкою. Залишаємо на годину в теплі.

Робимо першу обминку - легко перемішуємо тісто. Додаємо сухофрукти, вмішуємо у тісто. Змащуємо знову олією і залишаємо ще на 1,5 години.

Знову обминаємо тісто і розкладаємо по формах, формуючи кульки з гладкою поверхнею. Форма має бути заповнена на третину.

Всередину кожної форми з тістом треба вставити дерев'яну шпажку, так виходитиме повітря і паска буде рівною.

Викладаємо форми на деко, в якому будемо випікати. З частини тіста без родзинок можна зробити прикраси. Коли паски частково підійдуть, викладаємо прикрасина них.

Коли вони ще підійдуть, майже зрівнявшись з краями форми, змащуємо жовтком змішаним з водою.

Змащені паски одразу до духовку не ставимо, треба кілька хвилин почекати, щоб жовток підсох.

Випікаємо маленькі паски 30-40 хвилин, великі - годину, при температурі 170 градусів, в режимі "верх - низ".

Частину пасок можна прикрасити глазуррю.

Рецепт взято з книги "Закарпатське печиво" - книги авторів-кулінарів Йолани Погодіної та Катерини Бачо. Рік випуску - 1994 року. В ній зібрані старовинні рецепти закарпатської кухні.