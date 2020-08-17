Закарпаття залило дощами: одне місто пішло під воду

На Закарпатті на вихідних пройшли рясні зливи. Наприклад, у Виноградові інтенсивного потоку води не витримала каналізаційна мережа на вулиці Ардовецькій..

За словами місцевих жителів, в місті через дощ повністю затопило кілька вулиць. Мешканка Закарпаття Еліса Сідей опублікувала на своїй сторінці в Facebook відео потопу.

Відео потопу в Виноградово

Також сильно затопило дощем і вулицю Сонячну. Відповідне відео оприлюднив місцевий житель Андрій Гевди в Facebook.

Нагадаємо, що раніше ДСНС повідомляло, що протягом дня 15 серпня по Закарпатській області в місцях проходження зливових дощів очікується швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3 - 1,0 м на малих водотоках.

Крім того, можливе формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць, особливо в населених пунктах, в результаті захаращення русел струмків і водовідвідних ровів.

Як ми раніше повідомляли, синоптики попередили про грозу на заході України.

Також РБК-Україна раніше писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.