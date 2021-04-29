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На Закарпатті вчителька тягала за волосся учня на уроці: відео обурило поліцію

Новость на русском → Закарпаття, Четвер 29 квітня 2021 23:47
На Закарпатті вчителька тягала за волосся учня на уроці: відео обурило поліцію Фото: учні в школі (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Володимир Костирін

На Закарпатті вчителька молодших класів під час уроку смикала учня за волосся. Дії педагога зняли на відео, після чого кадри потрапили в мережу, що закінчилося гучним скандалом в школі, звільненням вчительки, і зацікавило правоохоронців.

Про це 29 квітня передали в прес-службі поліції Закарпатської області.

Інцидент стався в одній зі шкіл Рахова.

Зазначається, що "копи" побачили ролик з грубими діями вчительки, коли моніторили інтернет.

Як видно на відео, вчителька на підвищених тонах розмовляє з маленьким учнем, перевіряючи його завдання. Знайшовши помилки, жінка бере хлопчика за волосся і починає трясти голову. Те, що відбувається на уроці, зняв на телефон інший учень.

Відео: на Закарпатті вчителька тягала учня за волосся

"Дану подію правоохоронці відразу зареєстрували і почали перевірку", - розповіли в поліції.

Школа, в якій працювала героїня відео, було встановлено, і тепер розпочато перевірку всієї деталей і обставин події.

За її результатами діям жінки буде дана правова оцінка відповідно до чинного законодавства, додали правоохоронці.

Як пишуть в мережі, після розголосу вчительку швиденько звільнили зі школи. Також повідомляється, що подібні непедагогічні "методи навчання" жінка застосовувала на уроках не вперше.

Раніше повідомлялося, що у Києві вчителька знущалася над учнем - вдарила і тягла за вухо нібито через його поведінку.

Також ми писали про те, що в школі Луцька учениці поскаржилися на знущання з боку вчительки, яка змусила роздягнутися школярок до білизни.

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