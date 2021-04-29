На Закарпатті вчителька тягала за волосся учня на уроці: відео обурило поліцію

На Закарпатті вчителька молодших класів під час уроку смикала учня за волосся. Дії педагога зняли на відео, після чого кадри потрапили в мережу, що закінчилося гучним скандалом в школі, звільненням вчительки, і зацікавило правоохоронців.

Про це 29 квітня передали в прес-службі поліції Закарпатської області.

Як пишуть в мережі, після розголосу вчительку швиденько звільнили зі школи. Також повідомляється, що подібні непедагогічні "методи навчання" жінка застосовувала на уроках не вперше.

За її результатами діям жінки буде дана правова оцінка відповідно до чинного законодавства, додали правоохоронці.

Школа, в якій працювала героїня відео, було встановлено, і тепер розпочато перевірку всієї деталей і обставин події.

Як видно на відео, вчителька на підвищених тонах розмовляє з маленьким учнем, перевіряючи його завдання. Знайшовши помилки, жінка бере хлопчика за волосся і починає трясти голову. Те, що відбувається на уроці, зняв на телефон інший учень.

Зазначається, що "копи" побачили ролик з грубими діями вчительки, коли моніторили інтернет.

Раніше повідомлялося, що у Києві вчителька знущалася над учнем - вдарила і тягла за вухо нібито через його поведінку.

Також ми писали про те, що в школі Луцька учениці поскаржилися на знущання з боку вчительки, яка змусила роздягнутися школярок до білизни.