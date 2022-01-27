На Закарпатті вчителька била школяра: чим ще прославилася в школі педагог

На Закарпатті шкільна вчителька кричала на учня, принижувала і била рукою по голові через те, що хлопчик не міг вирішити завдання біля дошки. Зараз стало відомо, як ще знущалася педагог над дітьми.
Про це повідомляє ТСН.
Відзначається, що на вчительку діти постійно скаржилися, але вона не одна погано ставилася до дітей. Як виявилося, в школі багато педагогів дозволяють собі багато чого. Самі батьки постраждалого від ударів школяра нічого такого в побиттях сина не бачать. Вони знають, що дитині важко дається математика.
Жінка, чий син зняв побиття і опублікував в мережі, зізнається, що хлопчик і сам не раз був побитий.
"Є багато вчителів, які також поводяться з дітьми. Але дирекція школи на все закриває очі", - розповіла вона.
Викладач математики, яка потрапила в скандал, також є у дітей 4-класу класним керівником і багато мам дітей на неї скаржаться.
"Вона кричить. На перший поверх з другого чутно, як вона кричить. Без штанів можуть стояти в класі. Діти приходять і плачуть, але що з того? Ми нічого не могли довести, тому що прямих доказів не було", - повідомила одна з них.
Мама побитої дитини зла на педагога не тримає.
"Це старша жінка, яка працювала і віддала життя цій роботі. Не одну дитину випустила зі свого класу, а хтось зробив на цьому великий піар", - зазначає вона.
Після інциденту вчителька написала заяву на звільнення.
У Департаменті освіти допускають, міг позначитися вік вчительки. Їй 62 і вже через півроку вона планувала звільнитися.
Як ми повідомляли раніше, в Одесі вчителька побила дитину на уроці.