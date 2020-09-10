На Закарпатті стартував грибний сезон: люди вже знайшли гіганта (фото)

Прийшла осінь і на Закарпатті вже стартував "грибний бум". Люди почали знаходити справжніх гігантів, вага яких досягає кілограма. Місцева мешканка похвалилася великою знахідкою. Їй пощастило зірвати гриб вагою 700 грамів.

"Ось такі красені з'являються у Сваляві, Закарпаття. Вага грибочка 700 грамів", - написала Лідія Гуйван на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що на знімку зображений білий гриб, який ледь вміщується в руці. Українці в коментарях захоплюються гігантом і шкодують, що не у всіх лісах можна знайти такий "улов".

Відзначимо, що зазвичай вага білого гриба складає максимум 200 грамів. Ця знахідка жінки тягне на рекорд.

До речі, у червні хлопчик на Закарпатті знайшов гігантський білий гриб, хоча був не сезон.

На Закарпатті знайшли гігантський білий гриб (фото: Лідія Гуйван/Facebook)

Як ми раніше писали, дієтолог Єва Шишова розповіла про корисні властивості різних грибів і застерегла від небажаних наслідків їх вживання.

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