На Закарпатті школяр зламав хребет на уроці, а вчитель це проігнорував

На Закарпатті школяр травмував кінцівки і зламав хребет на уроці фізкультури. Сталося це в ліцеї міста Мукачеве.

Про інцидент з п'ятикласником в навчальному закладі промовчали, але про це стали активно писати в соцмережах, йдеться у програмі "Свідок".

Рідні хлопчика і городяни звинувачують у всьому вчителя, адже останній навіть не надав хлопцеві першу допомогу. Дитину з важкими травмами фізрук направив в шкільний пункт надання першої допомоги. Вже звідти хлопчика забрали в лікарню.

Школяр потребує лікування та тривалої реабілітації.

Коли про випадок заговорили голосно, на це звернули увагу в управлінні молоді та спорту. Там переконують, що це нещасний випадок і винен сам хлопець, який проігнорував вказівки вчителя.

Школяр зламав хребет на уроці фізкультури (відео: facebook.com/svidok.ntn)

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