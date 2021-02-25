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На Закарпатье нашли абсолютно новые симптомы мутировавшего коронавируса

Новина українською → Закарпатская область, Четверг 25 февраля 2021 10:27
На Закарпатье нашли абсолютно новые симптомы мутировавшего коронавируса На Закарпатье нашли новые симптомы коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Медики из Закарпатья заявили, что течение коронавирусной болезни изменилось. Вирус мутировал, проявляется новыми симптомами, а также адаптировался к традиционному лечению.

Такое заявление сделал директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный во время брифинга.

Чиновник говорит, что медики, работающие с ковид-пациентами, называют нехарактерные симптомы. Среди них рвота, диарея и глухота. Такие проявления связывают с мутацией вируса.

"Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея - сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такую тугоухость", - говорит Пшеничный.

От также добавил, что мутировавший вирус адаптировался к традиционному лечению и отличается скоротечностью процесса.

"Вирус сейчас стал не столь чувствительным к тем методам лечения, которые были еще полгода назад. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом", - заявил чиновник.

Напомним, что в Украине сейчас вспышка коронавируса, которая началась с Прикарпатья. Такую ситуацию связывают с курортным сезоном и наплывом туристов в Буковели.

Так, за последние сутки выявили 8147 новых случаев. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), Киеве (652) и Винницкой (639) областях.

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