На Закарпатті чоловік відкрив вогонь з пістолета по дітях

Інцидент стався в селі Собатин в Хустському районі вчора пізно ввечері.

Правоохоронці отримали виклик від очевидців, які розповіли про стрілянину. За словами жителів села, невідомий чоловік на мікроавтобусі "Mercedes-Benz" почав стріляти у бік громадян, після чого зник з місця події.

На щастя, кулі ні в кого з людей не вцілили, обійшлося без жертв і постраждалих.

Зловмисника вдалося оперативно знайти - група швидкого реагування та оперативники затримали стрілка в селі Сільце, недалеко від місця злочину. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Зараз чоловік у СІЗО.

Повідомляється, що на місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи.

У машині у підозрюваного виявили пістолет і патрони, розкидані по салону. Авто стрілка відвезли на штрафмайданчик місцевої поліції.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

На Закарпатті чоловік з пістолетом відкрив вогонь по дітях (фото: zk.npu.gov.ua)