На Закарпатті 20-річна жінка народила одразу чотирьох малюків

В Ужгороді 20-річна жінка народила одразу чотирьох немовлят. У щасливої мами троє синів і донька. Малюки з'явилися на світ за допомогою кесаревого розтину на 30 тижні вагітності.

Вага новонароджених дітей – від 1260 до 1460 грамів. Як зізнаються лікарі, такі пологи в Ужгороді відбулися вперше. Про це повідомляє "Репортер".

20-річну маму звати Лариса і вона з Тячівського району. Оскільки у неї була багатоплідна важка вагітність, то майже всі 7 місяців вона перебувала під наглядом медиків в Ужгородському пологовому будинку. Зараз молода мама підбирає імена для своїх малюків. Після пологів вона почуває себе задовільно, а малюків помістили в палату інтенсивної терапії.

В Ужгороді народилося відразу чотири малюки (Фото: ua-reporter)

Варто відзначити, що кесарів розтин проводили за авторською методикою акушера-гінеколога Руслана Федька. Суть методики полягає в тому, щоб розродження багатоплідної вагітності відбулося без порушення цілісності навколоплідних вод. Малюки за допомогою цього методу народжуються в "сорочці" і це майже повністю виключає травматизацію центральної нервової системи. Особливо цей метод допомагає при народженні недоношених малюків – він є максимально дбайливим і економним по відношенню до крихких організмів новонароджених.

Також при народженні четверики був використаний ще один унікальний метод при операції кесарів розтин – після розрізу відбувається імітація природних пологів і малюки з'являються на світ без допомоги хірургів. В ужгородському пологовому будинку такі пологи назвали "справжнім вищим пілотажем і унікальною технікою у Східній Європі".

"Унікальність цієї операції в тому, що третій плід в цілому навколоплідному міхурі був розгорнутий з поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому навколоплідному міхурі - це ми робимо в Україні єдині. Досі таке ще ніхто не робив", - розповів акушер-гінеколог Руслан Федько.

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