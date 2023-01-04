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Защитник "Азовстали" Дианов оплатил герою Бахмута протезирование в США

Фото: защитник "Азовстали" оплатил герою Бахмута Роману Григоряну протезирование в США (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Защитник "Азовстали", морской пехотинец Михаил Дианов передал более 2 млн грн на операцию для героя обороны Бахмута Романа Григоряна в США.

Об этом Дианов написал у себя в Instagram.

"Благодаря вашей помощи мне, Роману Григоряну в эти дни в Миннеаполисе (США) ставят качественные бионические протезы. На это я передал чуть более 2 млн грн из ваших донатов. Если точно - 52 313 долларов. Узнал я его потребность, когда сам был на операции в США. В Вашингтоне услышал его историю", - написал герой.

Роман Григорян сражался на восточном направлении в рядах 14-й бригады имени Князя Романа. В июле под Бахумтом он попал под обстрел кассетными боеприпасами - потерял правую руку и правую ногу.

"Это один из тысяч героев войны. Роман Григорян. Он из Хмельнитчины, почти земляк. Ваша помощь мне теперь позволит Роману ходить и обнимать дочь. Надеюсь, нам еще представится возможность пообщаться лично", - отметил Дианов.

Напомним, после освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн. грн. Однако все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим собратьям.

В ноябре первые 3 млн грн. Дианов направил в "Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев.

Позже еще 1 млн. он передал семьям погибших героев - защитников "Азовстали" и 1,7 млн грн на бионические протезы ветеранам и 1,5 млн. патронатной службе полка Азов.

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АзовстальБахмут