Защищают от злых сил: в Финляндии местные связали 20 тысяч шерстяных носков для ВСУ

Как связали носки

Даля Стасевская работает дирижером оркестра в финском городе Лахте. Там проживают более 100 тысяч жителей, у которых хобби - вязание шерстяных носков.

Женщина через местную прессу обратилась к жителям с просьбой навязать носки для украинских воинов. Через неделю Даля планировала поездку во Львов на концерт и везла гуманитарную помощь - автомобиль для ВСУ. Она очень удивилась, когда финны принесли 20 тысяч носков.

Финны связали 20 тысяч шерстяных носков для украинских воинов (facebook.com/daliastasevskaofficial)

"Думала, может тысячу носков свяжут, а народу было так много, что от мысли, как я это смогу перевезти, меня бросило в пот. Такое тепло от Финляндии я привезла! Хотела, когда наступает зима, передать военным тепло", - говорит Даля Стасевская.

В автомобиль, который она привезла для ВСУ, поместилось только 10 тысяч носков. Вторую часть привезут из Финляндии через две недели уже на следующей шестой машине для воинов.

Даля Стасевская приобрела для ВСУ уже пять машин (facebook.com/daliastasevskaofficial)

К тому же каждая пара носков оригинальна и схожих нет. Также они все связаны с качественных шерстяных ниток.

Почему финны вяжут носки

По словам Дали Стасевской, в ее семье в Финляндии все вяжут носки, даже мужчины. Матери вяжут носки своим детям, дедушки - своим внукам

"В Украине есть вышиванка, а в Финляндии - шерстяные носки. Этим летом я сама научилась вязать. Если на Рождество ты не получишь в подарок шерстяные носки, то это трагедия, потому что новые шерстяные носки должны быть каждый год", - говорит она.

Финны связали 20 тысяч шерстяных носков для украинских воинов (facebook.com/daliastasevskaofficial)

У финнов в народе существует примета: связанные собственноручно и с любовью носки греют тело, душу, защищают от злых сил.

Также она говорит, что финны хорошо помнят российскую агрессию, поэтому они хотят поддержать Украину.

"Фины понимают, что Украина сейчас проходит. Мы это все знаем. Финны хорошо помнят российскую агрессию, оккупацию. Хотя это не было так жестоко, как в Украине. Мы воевали с Россией и они тоже пробовали нас уничтожить, забрали Карелию, уничтожили карельскую культуру тотально", - рассказывает Даля Стасевская.

Также, когда Россия напала на Украину, Даля выступала в США. Когда она узнала о войне, то решила, что возвращается в Европу и будет помогать украинцам, потому что чувствует себя украинкой.

Бабушка Дали - биолог-химик из Киева, которая уехала работать сначала в Эстонию, а затем в Литву. Тогда папе Далее было 18 лет. Он учился в Таллине и там познакомился с мамой Дали - финкой. Отец Дали - Андрей Стасевский - художник.

"Я - финка, но у меня украинское сердце", - добавила она.

Отмечается, что первая часть шерстяных носков на днях будет греть украинских воинов на передовой.