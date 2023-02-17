"Заграйте бандури про батька Бандеру": Потап в новой песне воспел волонтеров

Алексей говорит, что эту песню он написал, когда впервые приехал в "Добробат".

"Мы с волонтерами этого батальона вместе стояли во дворе разбомбленного россиянами дома, я пожимал им руки, пел для них, глядя им в глаза. И то, как сейчас сплотились миллионы украинцев, как каждый из них волонтерит и максимально помогает, невероятно вдохновляет", - говорит артист.

"Я понял, что есть очень много песен о мужестве и единении украинцев, но посвященной именно волонтерам - кажется, нет. И я понял, что хочу написать именно ее. Абсолютно каждый сейчас помогает по мере своих возможностей. Именно потому, что вся страна является волонтерами, потому что никто не остается в стороне и не равнодушен, я знаю точно - Победа уже близко! Песня "Волонтер" - благодарность каждому сознательному украинцу", - добавляет Потап.

В видео собраны кадры работы благотворительной организации "Добробат", члены которой помогают украинцам отстраивать жилье после обстрелов.

Их добрые дела вдохновляют и восхищают, вызывают невероятную гордость за единение украинцев.

К слову, поддержать инициативу "Добробат" финансово может каждый по ссылке.