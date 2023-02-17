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"Заграйте бандури про батька Бандеру": Потап в новой песне воспел волонтеров

Потап выпустил новую песню о волонтерах (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

Алексей Потапенко показал видео на свою песню о людях, которые ежедневно помогают ВСУ защищать нашу страну, создавая для них надежный тыл - про волонтеров.

Как Потап придумал этот трек и какая идея в нем заложена – читайте в нашем материале ниже.

Алексей говорит, что эту песню он написал, когда впервые приехал в "Добробат".

"Мы с волонтерами этого батальона вместе стояли во дворе разбомбленного россиянами дома, я пожимал им руки, пел для них, глядя им в глаза. И то, как сейчас сплотились миллионы украинцев, как каждый из них волонтерит и максимально помогает, невероятно вдохновляет", - говорит артист.

"Я понял, что есть очень много песен о мужестве и единении украинцев, но посвященной именно волонтерам - кажется, нет. И я понял, что хочу написать именно ее. Абсолютно каждый сейчас помогает по мере своих возможностей. Именно потому, что вся страна является волонтерами, потому что никто не остается в стороне и не равнодушен, я знаю точно - Победа уже близко! Песня "Волонтер" - благодарность каждому сознательному украинцу", - добавляет Потап.

В видео собраны кадры работы благотворительной организации "Добробат", члены которой помогают украинцам отстраивать жилье после обстрелов.

Их добрые дела вдохновляют и восхищают, вызывают невероятную гордость за единение украинцев.

К слову, поддержать инициативу "Добробат" финансово может каждый по ссылке.

Напомним, что не так давно Потапенко спел об Украине после победы.

Ранее мы писали, что в России диджей включил песню Потапа и Насти во время обращения Путина.

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