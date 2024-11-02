Обостряется интуиция. Астролог дала полный прогноз на 2 ноября

2 ноября, уже в субботу, Сатурн может существенно испортить важные планы. Но этот день еще можно спасти.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала детальный прогноз на эту субботу и рассказала, какие дела принесут успех.
Избегайте конфликтов и вспышек эмоций. Следует отказаться от новых дел и важных решений. Но, отметила астролог, в этот день можно продолжать планировать, разрабатывать стратегии, тактики, накапливать силы.
"В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая еда полезная, а какая - нет. Проявите щедрость: делайте подарки, занимайтесь благотворительностью", - советует Соловьева.
"Можно приступить к циклу физических нагрузок или усвоению новых знаний.
Можно давать деньги взаймы. Эффективно в этот день подавать апелляцию, выносить судебные решения. Полезными будут диета, очистительные процедуры, сауна, баня", - добавила она.
Гороскоп на 2 ноября (коллаж: РБК-Украина)
2 ноября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Эту планету астрологи называют "большим несчастьем". И Сатурн любит тех, кто проходит через его испытания.
"Сейчас эта планета находится в ретроградном движении. Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - пояснила астролог.
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