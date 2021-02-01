Загнали жінок і дітей: в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протестах у Москві

Протести в підтримку опозиціонера Олексія Навального пройшли в містах Росії 31 січня. Кількість затриманих людей перевищила 5 тис. осіб. Серед них понад 80 журналістів. Силовики застосовують жорстку силу і кийки проти людей. Серед протестувальників багато жінок і дітей, але це не зупиняє поліцейських.
Одну з таких жорстких сцен затримання на фото опублікував у себе на Facebook журналіст Рустем Адагамов.
"Москва, 31 січня 2021 року", - підписав фото він.
На знімках можна побачити, як силовики загнали в кут жінок і підлітків. У людей очі повні відчаю і страху.
В коментарях росіяни порівнюють силовиків з нацистами, а також відзначають схожість подій з протестами у Білорусі, де дуже жорстко затримували людей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що поліція відпустила Юлію Навальну. Дружину політика відпустили під зобов'язання з'явитися в суд 1 лютого. Раніше повідомлялося, що в Росії завершилися акції на підтримку Олексія Навального, який перебуває в СІЗО після повернення з Німеччини.